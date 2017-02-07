Эстонские владельцы электромобилей Tesla столкнулись со странной неисправностью

У электромобилей Tesla, заказанных на официальном сайте и завезенных в Эстонию, уже который месяц наблюдаются проблемы с мобильным интернетом (сбои в сети 4G - прим.). Одна из таких проблемных машин находится во владении предпринимателя Райво Хейна, по словам которого, из-за отсутствия сети 4G большинство функций Tesla просто недоступны, пишет портал Geenius.

«К примеру, если вы потеряли ключи или их нет у вас под рукой, Tesla можно включить с помощью мобильного приложения, - сказал Хейн. - Если же у машины отсутствует сетевое подключение, то сигнал от приложения не доходит до автомобиля, а это значит, что вы никуда не сможете поехать».

За помощью Хейн обратился в представительство Tesla в Хельсинки, где его проблемой стали заниматься. Представитель Tesla в Скандинавии Аксель Холмстрём сообщил порталу Geenius, что они в курсе проблемы и занимаются ее устранением.

В сервисном центре говорят, что причина неисправности может быть в 4G SIM-карте Telia, которая устанавливается в машину на заводе. Как отмечают техники, Telia известили о проблеме.

По словам представителя Telia Eesti Райго Нойдорфа, в штаб-квартиру Telia с данной проблемой пока не обращались.

«К сожалению, Telia не может самостоятельно заниматься проблемой, возникнувшей в электромбилях Tesla, поскольку у нас отсутствует точная информация об установленных SIM-картах. В похожих случаях предполагается, что оператор, чья карточка установлена в машину, обращается за помощью непосредственно к нам, если он считает, что причина неисправности кроется в качестве соединения», - сообщил Нойдорф Postimees.

«К настоящему времени с подобной проблемой в Telia Eesti никто не обращался. Не зная всех нюансов, сложно оценить, в чем заключается причина сбоя», - отметил он.