Тренер женской сборной Эстонии по флорболу: отборочный турнир к ЧМ прошел для нас успешно

До этого отборочного турнира женская сборная Эстонии лишь раз выступала в финальной стадии в 2009 году и перед стартом нового отбора занимала 20-е место в мировом рейтинге, а выход в финальную часть чемпионата, где выступят сильнейшие 16 команд, позволяет говорить о прогрессе эстонской сборной, которую тренирует российский специалист Павел Семенов.

Пока же в чемпионате Эстонии остается провести еще несколько матчей регулярного сезона. после чего сильнейшие команды начнут игры плей-офф. В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает женская команда из Тарту.