Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Фрукты покрывают дезодорантом для блеска
Фрукты. Фото: www.brightside.me
Фрукты в рекламе должны блестеть, и, как выяснилось, для этого не нужны какие-то специальные средства. Вполне подойдет дезодорант в виде спрея. Помимо своих основных свойств он способен придавать блеск клубнике, винограду, яблокам и многим другим фруктам. Некоторые фуд-стилисты для этих же целей используют лак для волос.
Вместо сиропа оладьи поливают моторным маслом
Оладьи. Фото: www.brightside.me
Настоящий сироп быстро впитывается в оладьи, поэтому его заменяют моторным маслом, чтобы фотограф успел отснять нужные кадры. К тому же есть еще один трюк: оладьи покрывают водоотталкивающим спреем для обуви или ткани. Он образует защитный слой, которому никакой сироп не страшен.
Котлеты в бургерах подкрашивают кремом для обуви
Гамбургер. Фото: www.brightside.me
Котлеты из рекламы бургеров почти сырые, их обжаривают не более нескольких секунд, чтобы они не потеряли влагу и остались большими и сочными. Для большей правдоподобности их подкрашивают кремом для обуви, а для создания полосок, имитирующих следы гриля, к поверхности котлет прикладывают раскаленные шампуры.
Морепродукты поливают глицерином
Морепродукты. Фото: www.brightside.me
Морепродукты быстро заветриваются, что совсем не устраивает фотографов. Чтобы креветки и прочие дары моря как можно дольше выглядели свежими и сочными, их обрабатывают смесью из воды и глицерина.
В китайскую лапшу добавляют сироп глюкозы
Лапша: Фото: www.brightside.me
Лапша быстро готовится, но почти так же быстро сохнет и теряет вид. Чтобы этого не происходило, ее поливают сиропом глюкозы, который обычно используется для приготовления десертов.
Торты прослаивают картоном
Пирог. Фото: www.brightside.me
Чтобы коржи лучше держали объем и не размокали от крема, их прослаивают картоном и скрепляют зубочистками. Подобные трюки используются также в рекламе сэндвичей и бургеров.
Для создания пены в напитках используют жидкое мыло
Жидкое мыло. Фото: www.brightside.me
При съемке таких напитков, как молоко, кофе и пиво, фотографы добавляют в них жидкое мыло или средство для мытья посуды. Оно создает устойчивую пену, которая выглядит естественно и делает напитки привлекательнее.
Мороженое заменяют картофельным пюре
Мороженое. Фото: www.brightside.me
Из-за осветительных приборов в студии настоящее мороженое очень быстро теряет форму и тает. Поэтому его заменяют окрашенным картофельным пюре или пастой из крахмала, сахарной пудры, кукурузного сиропа, жира и других компонентов.
В роли взбитых сливок - крем для бритья
Десерт. Фото: www.brightside.me
Крем для бритья гораздо лучше держит форму и, в отличие от взбитых сливок, не тает. Это существенно облегчает задачу фотографу.
Кубики льда сделаны из пластика
Кубики льда. Фото: www.brightside.me
Лед очень быстро тает под осветительными приборами. Пластиковые кубики, которые, кстати, тоже можно заморозить и использовать по назначению, прекрасно подходят для рекламы прохладительных напитков.
Молоко в рекламе хлопьев заменяют клеем
Завтрак. Фото: www.brightside.me
В настоящем молоке хлопья быстро размокают и опускаются на дно тарелки. Если заменить молоко клеем ПВА, то хлопья останутся на поверхности и не потеряют своего первоначального вида, пока их будут фотографировать.
В газированную воду добавляют антацидные средства
Прохладительный напиток. Фото: www.brightside.me
Пузырьки углекислого газа в лимонаде выветриваются довольно быстро. Но их можно получить снова, если добавить в газировку антацидное средство, которое люди принимают, чтобы избавиться от изжоги. Соединение газированной воды и антацидов вызывает химическую реакцию нейтрализации, и пузырьки появляются вновь
Курицу гриль набивают бумажными полотенцами
Курица. Фото: www.brightside.me
Курицу на самом деле не готовят на гриле, как полагается. Как и котлеты для фастфуда, ее подвергают минимальной тепловой обработке и раскрашивают, а для придания соблазнительного объема куриную тушку набивают бумажными полотенцами и зашивают.
Для приготовления соусов используют воск
Соусы. Фото: www.brightside.me
Чем гуще соус, тем лучше для фотографа. Поэтому в соусы добавляется расплавленный воск различных цветов, который придает им идеальную консистенцию.
Пар создают искусственно
Запеченный картофель. Фото: www.brightside.me
Еда, от которой так аппетитно исходит пар, словно ее только что приготовили, скорее всего, даже не горячая. Есть несколько трюков (не считая фотошопа), к которым фотографы прибегают для создания этой иллюзии:
- отпариватель, которым несколько раз проводят над едой, чтобы заставить ее «дымиться»;
- шарики из ваты — их смачивают водой и отправляют в микроволновку, а затем размещают внутри блюда или позади него. Нагретая вата будет выделять пар несколько минут, за это время фотограф успеет сделать свою работу;
- специальное приспособление для имитации пара, которое выделит его ровно столько, сколько нужно.