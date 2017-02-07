Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Фрукты покрывают дезодорантом для блеска

Фрукты. Фото: www.brightside.me

Фрукты в рекламе должны блестеть, и, как выяснилось, для этого не нужны какие-то специальные средства. Вполне подойдет дезодорант в виде спрея. Помимо своих основных свойств он способен придавать блеск клубнике, винограду, яблокам и многим другим фруктам. Некоторые фуд-стилисты для этих же целей используют лак для волос.

Вместо сиропа оладьи поливают моторным маслом

Оладьи. Фото: www.brightside.me

Настоящий сироп быстро впитывается в оладьи, поэтому его заменяют моторным маслом, чтобы фотограф успел отснять нужные кадры. К тому же есть еще один трюк: оладьи покрывают водоотталкивающим спреем для обуви или ткани. Он образует защитный слой, которому никакой сироп не страшен.

Котлеты в бургерах подкрашивают кремом для обуви

Гамбургер. Фото: www.brightside.me

Котлеты из рекламы бургеров почти сырые, их обжаривают не более нескольких секунд, чтобы они не потеряли влагу и остались большими и сочными. Для большей правдоподобности их подкрашивают кремом для обуви, а для создания полосок, имитирующих следы гриля, к поверхности котлет прикладывают раскаленные шампуры.

Морепродукты поливают глицерином

Морепродукты. Фото: www.brightside.me

Морепродукты быстро заветриваются, что совсем не устраивает фотографов. Чтобы креветки и прочие дары моря как можно дольше выглядели свежими и сочными, их обрабатывают смесью из воды и глицерина.

В китайскую лапшу добавляют сироп глюкозы

Лапша: Фото: www.brightside.me

Лапша быстро готовится, но почти так же быстро сохнет и теряет вид. Чтобы этого не происходило, ее поливают сиропом глюкозы, который обычно используется для приготовления десертов.

Торты прослаивают картоном

Пирог. Фото: www.brightside.me

Чтобы коржи лучше держали объем и не размокали от крема, их прослаивают картоном и скрепляют зубочистками. Подобные трюки используются также в рекламе сэндвичей и бургеров.

Для создания пены в напитках используют жидкое мыло

Жидкое мыло. Фото: www.brightside.me

При съемке таких напитков, как молоко, кофе и пиво, фотографы добавляют в них жидкое мыло или средство для мытья посуды. Оно создает устойчивую пену, которая выглядит естественно и делает напитки привлекательнее.

Мороженое заменяют картофельным пюре

Мороженое. Фото: www.brightside.me

Из-за осветительных приборов в студии настоящее мороженое очень быстро теряет форму и тает. Поэтому его заменяют окрашенным картофельным пюре или пастой из крахмала, сахарной пудры, кукурузного сиропа, жира и других компонентов.

В роли взбитых сливок - крем для бритья

Десерт. Фото: www.brightside.me

Крем для бритья гораздо лучше держит форму и, в отличие от взбитых сливок, не тает. Это существенно облегчает задачу фотографу.

Кубики льда сделаны из пластика

Кубики льда. Фото: www.brightside.me

Лед очень быстро тает под осветительными приборами. Пластиковые кубики, которые, кстати, тоже можно заморозить и использовать по назначению, прекрасно подходят для рекламы прохладительных напитков.

Молоко в рекламе хлопьев заменяют клеем

Завтрак. Фото: www.brightside.me

В настоящем молоке хлопья быстро размокают и опускаются на дно тарелки. Если заменить молоко клеем ПВА, то хлопья останутся на поверхности и не потеряют своего первоначального вида, пока их будут фотографировать.

В газированную воду добавляют антацидные средства

Прохладительный напиток. Фото: www.brightside.me

Пузырьки углекислого газа в лимонаде выветриваются довольно быстро. Но их можно получить снова, если добавить в газировку антацидное средство, которое люди принимают, чтобы избавиться от изжоги. Соединение газированной воды и антацидов вызывает химическую реакцию нейтрализации, и пузырьки появляются вновь

Курицу гриль набивают бумажными полотенцами

Курица. Фото: www.brightside.me

Курицу на самом деле не готовят на гриле, как полагается. Как и котлеты для фастфуда, ее подвергают минимальной тепловой обработке и раскрашивают, а для придания соблазнительного объема куриную тушку набивают бумажными полотенцами и зашивают.

Для приготовления соусов используют воск

Соусы. Фото: www.brightside.me

Чем гуще соус, тем лучше для фотографа. Поэтому в соусы добавляется расплавленный воск различных цветов, который придает им идеальную консистенцию.

Пар создают искусственно

Запеченный картофель. Фото: www.brightside.me

Еда, от которой так аппетитно исходит пар, словно ее только что приготовили, скорее всего, даже не горячая. Есть несколько трюков (не считая фотошопа), к которым фотографы прибегают для создания этой иллюзии: