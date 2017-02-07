Лужков: Сависаар - политик с государственным мышлением

- Я знаю, что вы – поклонник по крайней мере одного эстонца: вам нравится слушать Георга Отса.

- Да. Когда был юбилей Георга Отса, мы организовали в Москве большой концерт его памяти. Помню, был сделан фильм с подборкой фрагментов из его выступлений и киноролей. Конечно, был полный зал, ведь Отса любили. Я хотел бы подчеркнуть, что он пел (по-русски – Я.П.) абсолютно без акцента. Конечно, я слышал его и в живом исполнении, у него был бархатный баритон, и он великолепно пел. Чудо! Когда я недавно был в Казани на юбилее моего друга, бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева, там во время праздничного концерта в исполнении молодых певцов звучали те самые любимые арии, которые когда-то исполнял Георг Отс. Красиво пели, хорошо, но, должен признаться, совсем не так, как он. В нем было прекрасно всё, и душа, и талант. Решением мэрии в одной из московских детских школ искусств был установлен бюст Георга Отса. Жаль, мне не довелось лично познакомиться с этим великим артистом.

- Зато вы лично знакомы с Эдгаром Сависааром. Вы хорошо его помните?

- Конечно. Он много лет был мэром Таллинна. Между нашими городами был подписан договор о сотрудничестве, и в рамках совместных проектов мы встречались почти ежегодно. Также мы неоднократно встречались на международных мероприятиях на уровне мэров крупнейших городов мира. Помню, на одной из таких встреч был мэр Нью Йорка Майкл Блумберг. Помимо этого Эдгар Сависаар принимал участие во встречах с руководством партии «Единая Россия».

Я оцениваю Сависаара как человека спокойного, обладающего безупречной логикой и государственным мышлением. Решение многих вопросов облегчали наши человеческие отношения и схожесть взглядов. Он думал далеко не только о нуждах своего города, он понимал необходимость взаимодействия больших городов, понимал, что сотрудничать нужно, в том числе, и с городами России. Главное, что он, как и мы в Москве, стремился вести уравновешенную политику. Я уверен в том, что он принес пользу своей стране.

- Сам Сависаар не любил распространяться о своих поездках в Москву и встречах с вами. Что вы обсуждали во время этих встреч?

- Время было очень тяжелое, как для жителей Москвы, так и для жителей эстонской столицы. Он пытался найти возможности как-то снять напряжение. Оно было не столько политическим... Главным образом мы делились опытом в области коммунального хозяйства, разработки пакета антикризисных мер, культурного взаимодействия, например, инициировали проведение Дней культуры Таллинна в Москве, и многое другое.

Конечно, обсуждалось и то, что русскоязычным жителям Таллинна нужен какой-то статус; что нужно на самом деле учитывать структуру населения Таллинна. Мы говорили о том, как лучше задействовать русских Таллинна в общественной жизни – они стали эстоноземельцами по своей воле или из-за распада Советского Союза. Необходимо было сделать так, чтобы эти люди стали полноценными гражданами своего государства. Я уверен, что это важная тема: русские жители Прибалтики могли бы принести немало пользы своим странам, если бы были их равноправными гражданами. Этот момент важен и сегодня. Мне очень жаль, что Эстония выбрала политику, из-за которой многие русскоязычные люди вынуждены были уехать за границу и искать там работу. По-моему, из-за этого Эстония серьезно потеряла в конкурентоспособности.

- Сависаар никогда не просил денег для своей партии или на выборы?

- Вы что, сумасшедший – такие вопросы задавать? У нас с Сависааром были отношения совершенно иного рода. Ничего такого, о чем вы спрашиваете, никогда не было. Я категорически отвергаю подобные утверждения. Сависаар в моих глазах – абсолютно честный человек, который никогда бы себе такого не позволил, о чем вы говорите. В наших контактах не было ничего подобного.

- Вы помните какой-нибудь конкретный результат вашего сотрудничества с таллиннской мэрией в период, когда ее возглавлял Сависаар?

- Школы. Мы создали здесь, в Москве, школу, где преподавался эстонский язык. И, конечно, тесное сотрудничество в сфере культуры. Между Эстонией и Россией на уровне министров культуры был заключен договор о сотрудничестве в области культуры, которое было очень плодотворным и разносторонним. Отдельное внимание уделялось народному творчеству, проводились фольклорные фестивали. В Москве с успехом проходили дни культуры Таллинна, а наши артисты делали ответные шаги. И надо сказать, Сависаар уделял всему этому большое внимание.

- Вы обсуждали с Сависааром какой-то опыт Таллинна, который Москве стоило бы перенять? Как позднее Москва переняла у Таллинна технологию платной парковки – это было, конечно, уже, когда вы ушли с поста мэра.

- Москва и Таллинн работали в рамках программы сотрудничества в области коммунального хозяйства и охраны окружающей среды. Для Таллинна представляли интерес новые технологии, применяемые в области благоустройства и энергетики. Москва же анализировала опыт организации ЖКХ. Самое важное, что между нашими столицами существовал плодотворный диалог, который, помимо прочего, позволял делиться ценным опытом регулирования кризисных ситуаций.

Что касается платных парковок, то, признаюсь, не слышал, что в этом вопросе именно Таллинн послужил Москве примером. Со своей стороны лишь добавлю, что всегда придерживался базового принципа, основанного на социальной политике. А потому уверен, что социальную поддержку не всегда можно отягощать такими платами, как платные дороги или платная парковка на улицах и у дома.

- Помимо Сависаара вы встречались и с другими известными эстонскими политиками. Много лет назад был случай, когда вы подарили тогдашнему мэру Маарду Георгию Быстрову свою знаменитую кепку. Почему вы это сделали?

- К сожалению, не помню. Из эстонских политиков я помню еще Виктора Андреева, который много лет руководил русской диаспорой и был одним из основателей Объединённой народной партии Эстонии. С ним обсуждались серьезные вопросы, связанные с поддержкой русской диаспоры.

- О какой поддержке речь?

- Одним из приоритетных был вопрос по поддержке ветеранов, которые остались в независимой Эстонии. Мы в то время очень много помогали ветеранам в Москве и в тех же рамках стали поддерживать ветеранов в Прибалтике и в Крыму. В основном это была, конечно, поддержка русской диаспоры путем организация культурных встреч, связанных с памятными моментами истории. Много полезных общественных проектов было реализовано при непосредственном участии Виктора Андреева.

- Почему московская мэрия в 1990-х и в начале 2000-х столь активно поддерживала русские партии Эстонии?

- После распада Российской империи в 1917 году 2,5 миллиона русских оказались за пределами родины. Для России это была большая генетическая катастрофа – ведь это были в основном образованные люди, с очень высокой культурой. На их место пришли малообразованные и малокультурные, что позднее вылилось в том числе и в сталинские зверства. Когда распался Советский Союз, за пределами Российской Федерации очутились уже 40 миллионов человек, а это почти 15% населения всего Союза. Наша задача была – как-то помочь этому русскому миру, который оказался на чужбине. Речь шла не о поддержке каких-либо партий, а о поддержке миллионов этих людей. Это касалось и диаспоры в Эстонии. И я категорически исключал материальную помощь избирательной кампании. Вспомните, сколько тогда в стране проживало русскоязычных граждан. Именно их интересы и представляли русские партии, получая взамен многочисленную общественную поддержку. Это являлось основой их популярности.

- Еще была такая интересная штука, как «лужковские» стипендии, которые мэрия Москвы давала русскоязычным юношам и девушкам Эстонии. Их распределяла, то есть решала, кто именно поедет учиться в московских вузах, ОНПЭ – Объединенная народная партия Эстонии, руководимая тем же Андреевым. Получилось так, что ОНПЭ за счет ваших стипендий повышала свой политический авторитет в глазах русскоязычных избирателей Эстонии. Это было сделано специально?

- Стипендии были созданы для того, чтобы молодежь не утратила русский язык!

Почему ОНПЭ? Потому что только их партия поддерживала эту идею. Это была актуальная и правильная идея, потому что утрата русского языка в странах Прибалтики в долгосрочной перспективе повредило бы самим этим странам.

Я вот расскажу вам одну интересную историю. В Англии дома надо было сделать ремонт. Когда мы нашли для этого квалифицированных рабочих, то, как вы думаете, откуда в основном были эти люди? Они были из Прибалтики: латыши, литовцы и еще один эстонец. Все говорили по-русски. В данной ситуации для меня это было хорошо и удобно, потому что на русском мне с ними было легче общаться.

- Передавайте от меня привет эстонцу, которому так повезло!

- Имени его я, к сожалению, не помню, но работал он очень хорошо.

- Когда вы были мэром, в московской мэрии работал такой Александр Перелыгин. О нем эстонские СМИ писали в 1990-е годы, что именно он курировал в московской мэрии отношения с Эстонией. Какие у него были задачи?

- У него были задачи решения гуманитарных проблем российских соотечественников, проживающих в Эстонии. В частности, он курировал распределение тех самых стипендий от Московской мэрии для поддержки студентов, обучающихся на русском языке.

- Писали, что его задачей было направлять политику этих самых русских партий Эстонии в направлении, которое нужно Москве...

- Вот не надо! Не было никакой политики. Это были исключительно гуманитарные, культурные и человеческие отношения. А самое главное – поддержка русской диаспоры в Эстонии.