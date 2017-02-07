Видео: киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»

На официальном сайте "Ливерпуля" было опубликовано интервью с капитаном сборой Эстонии Рагнаром Клаваном. Футболист крайне положительно отозвался о поддержке со стороны болельщиков, пишет Postimees.

ВФЛА: другого выхода, кроме выступления под нейтральным флагом, у россиян нет

Первый вице-президент ВФЛА, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов заявил, что выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом просто необходимо, потому что от этого зависит будущее российской легкой атлетики.

IBF вслед за WBC удалила из своего рейтинга боксера Александра Поветкина

Россиянин Александр Поветкин, обвиняемый в применении запрещенных препаратов, удален из рейтинга Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

Наставник российского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Игорь Захаркин проведет в Эстонии семинар для тренеров

В понедельник, 6 февраля, в Таллинн приехал один из самых известных российских хоккейных специалистов.

Эрки Ноол о решении Итона завершить карьеру: одна из самых дурацких новостей за последние годы

В начале января спортивная общественность была потрясена сообщением о том, что двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике в десятиборье американец Эштон Итон решил завершить спортивную карьеру.

Фото: команда из Ида-Вирумаа одержала победу на европейских соревнованиях по пейнтболу

На минувших выходных (4-5 февраля — прим.) в Санкт-Петербурге проходили соревнования европейской Лиги Чемпионов (CPS) по пейнтболу, куда съехались игроки из разных стран мира. В первой лиге Эстонию представляла команда RONYX из Ида-Вирумаа, которой удалось завоевать «золото».

Спела и пошла плакать в туалет: такого исполнения гимна РФ спортсмены еще не слышали

Освистанная в Швеции местная певица Кристина Жмудская, забывшая слова российского гимна во время его исполнения в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, рассказала журналистам «Советского спорта» о своем провале.

Какая красивая пара! Майсель Уйбо женился на своей возлюбленной

Десятиборец Майсель Уйбо женился на своей возлюбленной Шоне Миллер, которая на прошлых олимпийских играх выиграла золотую медаль в беге на 400 метров. Свадьба была сыграна на родине олимпийской чемпионки - Багамских островах.

Контавейт опустилась на несколько строчек в рейтинге WTA

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Это'О: когда ехал в Россию, мне говорили про теракты, но я был там счастлив

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О, ныне выступающий за турецкий «Антальяспор», в интервью «Чемпионату» признался, что период выступлений за махачкалинцев был для него самым счастливым за всю карьеру.