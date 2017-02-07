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Таллиннский технический университет превратит старое общежитие в сверхсовременный энергосберегающий жилой дом!

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Семейное общежитие Технического института по адресу Акадеэмия-теэ, 5 было построено в 1986 году. Сейчас его превращают в  энергосберегающее здание класса А. Работы должны быть закончены к сентябрю этого года. 

В реконструкции здания принимают участия ученые ТТУ. Реновацию сделают уникальной изготовленные по спецзаказу модульные панели, установленные  на стенах и крыше, которые будут снабжать здание теплом, обеспечивать возвратную тепловентиляцию, нагревать воду, вырабатывать электричество, и таким образом превратят здание в дом с нулевым потреблением энергии.

Директор строительного и архитектурного института ТТУ профессор Ярек Курницки подтвердил, что главным вызовом проекта станет использование для реновации здания специально изготовленных внешних стеновых панелей: «Будет использована наша новая методика и технология  изготовления панелей, системы их крепежа и интегрирования в них вентиляционных труб. Вмонтированные в стеновые панели вентиляционные трубы уменьшают количество видимых труб и экономят внутреннее пространство. Если цели будут достигнуты, то наши новые решения могут кардинально изменить строительный рынок», - подчеркнул профессор Курницки.

Этот проект считается уникальным не только в странах Балтии, но и во всех Северных странах. Как сказал профессор строительной физики ТТУ Тарго Каламеэс, реализация этого проекта станет новым словом в реконструкции зданий, не говоря уже о скорости выполняемых работ.

Модульные панели изготовлены в рамках исследовательского проекта MoreConnect, в котором участвуют 18 партнеров из семи стран. Из Эстонии в проекте участвуют, кроме ТТУ, AS Matek и REF Ehitustööd OÜ.

Генеральный подрядчик проекта - OMA Ehitaja. Проект реконструкции - Sirkel & Mall OÜ. Реконструкция финансируется с помощью европейского фонда Horizon2020.

Следить за реконструкцией дома можно в реальном времени!

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