Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?

Так, издание отмечает, что если, например, 42-летний хорват Мирко "Кро Коп" Филипович и 40-летний россиянин Федор Емельяненко решат провести бой, они смогут на этом заработать огромные деньги.

Бывший президент PRIDE, создавший в 2015 году новую организацию Rizin Fighting Federation, предложил хорвату участвовать в турнире Rizin World Grand Prix 2016, чтобы воскресить в памяти прежние бои. Мирко Филипович должен был драться с другим легендарным бойцом смешанного стиля — бразильцем Вандерлеем Силвой (Wanderlei Silva), но из-за травмы последнего ему пришлось сменить соперника. Американец Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль (Muhammed "King Mo" Lawal) считался фаворитом, но «Кро Коп» его нокаутировал. На следующий день он победил нокаутами эстонского борца Баруто Кайто (Baruto Kaito) и иранца Амира Алиакбари (Amir Aliakbari), выиграл чемпионат и получил около 300 тысяч долларов (280 000 евро).

«Это был мой последний турнир. Я уже объявлял о своем уходе, но теперь это окончательное решение. Я уже не тот, что раньше», — заявил после победы «Кро Коп» в интервью хорватскому телевидению. По его словам, у него возникает сильная боль в колене после тренировок, и она стала невыносимой. «Нет смысла продолжать», — заявил тяжеловес, допустив возможность проведения прощального боя. «Хотелось бы, но только в том случае, если мне удастся восстановить колено… А это маловероятно», — добавил он.