Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?

Sports.ee
Sports.ee
/
/
:

Согласно данным издания Clarin, известные и опытные бойцы по-прежнему интересны публике, что позволяет выплачивать спортсменам солидные призовые, пишет Postimees.

Так, издание отмечает, что если, например, 42-летний хорват Мирко "Кро Коп" Филипович и 40-летний россиянин Федор Емельяненко решат провести бой, они смогут на этом заработать огромные деньги.

Бывший президент PRIDE, создавший в 2015 году новую организацию Rizin Fighting Federation, предложил хорвату участвовать в турнире Rizin World Grand Prix 2016, чтобы воскресить в памяти прежние бои. Мирко Филипович должен был драться с другим легендарным бойцом смешанного стиля — бразильцем Вандерлеем Силвой (Wanderlei Silva), но из-за травмы последнего ему пришлось сменить соперника. Американец Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль (Muhammed "King Mo" Lawal) считался фаворитом, но «Кро Коп» его нокаутировал. На следующий день он победил нокаутами эстонского борца Баруто Кайто (Baruto Kaito) и иранца Амира Алиакбари (Amir Aliakbari), выиграл чемпионат и получил около 300 тысяч долларов (280 000 евро).

«Это был мой последний турнир. Я уже объявлял о своем уходе, но теперь это окончательное решение. Я уже не тот, что раньше», — заявил после победы «Кро Коп» в интервью хорватскому телевидению. По его словам, у него возникает сильная боль в колене после тренировок, и она стала невыносимой. «Нет смысла продолжать», — заявил тяжеловес, допустив возможность проведения прощального боя. «Хотелось бы, но только в том случае, если мне удастся восстановить колено… А это маловероятно», — добавил он.

Mirko Filipovic (keskel) ja Baruto autasustamisel. / Kuvatõmmis

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбарутоМирко Филиповичфедор емельяненко
По теме
Поздравляем! Баруто дал своему новорожденному сыну богатырское имя

Поздравляем! Баруто дал своему новорожденному сыну богатырское имя

Бывший сумоист Кайдо Хёэвельсон (Баруто - прим.) и его супруга Елена стали родителями очаровательного малыша. Видео: Баруто проиграл свой первый бой в MMA всего за 49 секунд

Видео: Баруто проиграл свой первый бой в MMA всего за 49 секунд 7

Эстонский борец Баруто (Кайдо Хеэвельсон), который раньше занимался борьбой сумо, а теперь выступает в «боях без правил» (MMA), в полуфинале турнира в Японии схлестнулся с хорватом Мирко «Кро Коп» Филиповичем.  
Видео: Баруто одержал третью победу в ММА

Видео: Баруто одержал третью победу в ММА

Бывший сумоист Баруто провел сегодня свой третий поединок в ММА, пишет Postimees. Видео: Баруто в случае победы может попасть на настоящую легенду MMA

Видео: Баруто в случае победы может попасть на настоящую легенду MMA

На этой неделе эстонский сумоист Баруто в рамках Гран-при RIZIN проведет бой с 46-летним японцем Тсуоши Косакой, пишет Postimees. Видео: стал известен следующий соперник Баруто

Видео: стал известен следующий соперник Баруто

Определились четвертьфинальные пары Гран-при RIZIN в открытом весе. Соперником эстонского сумоиста Баруто станет 46-летний японец Тсуоши Косака, пишет Postimees.
limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:31
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Тулузу за 124 евро!
10:24
Видео: огромный метеорит пролетел над США
10:20
Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?
10:19
Foreign Policy: последний герой российской оппозиции
10:18
Кардиолог заявляет, что вы пьете воду не в то время... Вот когда надо!
10:04
Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел несколько машин и перевернулся на крышу
10:02
Фотоновость: Обама на заслуженном отдыхе (1)
10:02
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой (1)
09:58
Таллиннский технический университет превратит старое общежитие в сверхсовременный энергосберегающий жилой дом!
09:58
Видео: киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»
09:54
Лужков: Сависаар - политик с государственным мышлением
09:52
Министр Осиновский в прямом эфире: можно ли предотвратить забастовку медиков? (1)
09:52
Заменят ли в ближайшее время роботы в Эстонии людей?
09:50
Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной
09:46
28 российских СМИ и их местных отделений попали в Эстонии в черный список
09:43
Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»
09:37
Эстонские владельцы электромобилей Tesla столкнулись со странной неисправностью
09:27
Гороскоп на восьмое февраля: читай, анализируй, действуй!
09:25
Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье
09:16
Тренер женской сборной Эстонии по флорболу: отборочный турнир к ЧМ прошел для нас успешно
Все новости
LimonЦеликом
Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»

Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой (1)

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

10:18
Кардиолог заявляет, что вы пьете воду не в то время... Вот когда надо!
09:27
Гороскоп на восьмое февраля: читай, анализируй, действуй!
7. фев
Класс! Мужчины и женщины рассказали о лучшем сексе в жизни
7. фев
Только на Limon.ee! Для своих преданных друзей разыгрываем четыре билета на фильм Федора Бондарчука – «Притяжение 3D»
KrasotkaЦеликом
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими (1)

7. фев
Семь признаков того, что мужчина хочет начать служебный роман
7. фев
Рецепт фантастического шоколадного торта с кремом из авокадо
7. фев
Родители определяют отношение ребенка к браку и семье
7. фев
Как худеет Кристина Агилера: секреты звезд
SportsЦеликом
Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?

Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?

Видео: киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»

Видео: киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»

Тренер женской сборной Эстонии по флорболу: отборочный турнир к ЧМ прошел для нас успешно

Тренер женской сборной Эстонии по флорболу: отборочный турнир к ЧМ прошел для нас успешно

7. фев
Клаван обратился к болельщикам "Ливерпуля": нам нужна бескомпромиссная поддержка
ВпрокЦеликом
Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации

Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам? (2)

7. фев
Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения
Погода
Видео: огромный метеорит пролетел над США

Видео: огромный метеорит пролетел над США

Невероятное видео: в небе над США пролетел яркий метеор

Невероятное видео: в небе над США пролетел яркий метеор

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел несколько машин и перевернулся на крышу

Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел несколько машин и перевернулся на крышу

Фото: сломавшийся тягач создал пробку в центре Таллинна

Фото: сломавшийся тягач создал пробку в центре Таллинна

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

Таллинн помогает решить проблему автостоянок

Таллинн помогает решить проблему автостоянок

Культура
В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Самые читаемые
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (5)
Ссора со швейцарскими партнерами влетела эстонцам в копеечку
Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?
Эстонские владельцы электромобилей Tesla столкнулись со странной неисправностью
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (30)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу(13)
Bалюта
USD
0,937 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees