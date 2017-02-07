Foreign Policy: последний герой российской оппозиции

"Выступающему со слабых позиций Алексею Навальному, самому активному критику Кремля, удалось сделать выстрел из стартового пистолета в президентской кампании 2018 года в России и представить свою кандидатуру на должность, ради которой никто - менее всего Владимир Путин - не рекламировал себя", - говорится в статье.

Однако в то время как Навальный стартовал в длительной гонке перед выборами марта 2018 года, вряд ли ему позволят выступить против Путина один на один. "Хотя Европейский суд по правам человека признал предыдущий приговор по делу о мошенничестве против Навального незаконным, судебное разбирательство быстро началось снова вслед за выдвижением им своей кандидатуры. Новый приговор ожидается в среду, и он, скорее всего, поставит точку в этом деле раз и навсегда", - полагает автор.

"Я понимаю, что это будет нечестно", - заявил Навальный в интервью Foreign Policy. "В ходе моей политической карьеры мне всегда приходилось иметь дело с фальшивыми уголовными делами. Это предпочтительный метод Кремля", - отмечает оппозиционер.

Несмотря на проблемы, Навальный настаивает на том, что он не диссидент. "Вот я сижу в симпатичном офисе в центре Москвы, пью капучино и ни от кого не скрываюсь, - саркастически замечает он. - Я не понимаю, почему я должен быть напуган. Пусть они меня боятся. Почему я должен сдавать свою страну мафиозной группировке, посредственным гангстерам из Санкт-Петербурга, которым каким-то образом удалось пустить пыль в пьяные глаза Ельцина?" - задается вопросом Навальный.

"Навальный первый раз бросил вызов Кремлю в декабре 2011 года. Тогда он оказался центральной фигурой оппозиционного движения, появившегося в результате неоднозначных результатов парламентских выборов", - напоминает издание.

"В конечном итоге, оппозиционный кандидат не смог воспользоваться этим моментом", - пишет Кэрролл, напоминая о том, как движение 2011/2012 годов постепенно сошло на нет.

Это положило начало непрекращающимся проблемам Навального с судом, отмечает издание. Автор пишет о деле "Кировлеса", в ходе которого Навальный был обвинен в хищениях государственного имущества.

"В ходе первого этапа разбирательств по делу "Кировлеса" в июле 2013 года областной судья приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, что стало сенсацией", - говорится в статье.

"Это могло бы стать концом истории Навального, если бы не нечто довольно нехарактерное для современной России. До 30 тыс. москвичей рискнули быть арестованными и вышли на улицы в знак протеста против решения, проведя несанкционированные и в значительной степени несогласованные акции протеста", - пишет издание. "Апелляционная жалоба была удовлетворена, и на следующий день Навальный уже возвращался в поезде из Кирова в Москву", - напоминает автор.

Затем Навальный баллотировался на должность мэра российской столицы, пишет издание. Оппозиционер получил 27% голосов и почти добился второго тура.

Вскоре после этого на него подали в суд по делу о хищениях у компании Yves Rocher. Только на этот раз младший брат Навального Олег также оказался на скамье подсудимых, пишет Кэрролл.

"Это было беспрецедентно, даже по меркам Путина", - говорит другой оппозиционный политик Илья Яшин. Хотя с представителями оппозиции боролись грязными методами, их семьи, как правило, не трогали. В случае с Навальным, однако, власти повысили ставки, отмечает автор.

"Жизнестойкость Навального заставила некоторых в рядах оппозиции задаться вопросом о том, не является ли он не совсем тем, кем кажется. Ходят слухи о том, что его оппозиционная деятельность является как-то слишком полезной для Кремля. Мало кому, в конце концов, удавалось критиковать верхи и выжить, чтобы сидеть и пить капучино", - саркастически отмечает журналист, перечисляя среди погибших оппозиционеров Сергея Магнитского и Бориса Немцова. Владимир Кара-Мурза был госпитализирован с отравлением, напоминает он.

Политический консультант Глеб Павловский предполагает, что Навальный, по сути, ведет "управляемую" игру.

"На интуитивном уровне он понимает, что Путин наблюдает за ним и таким образом, как он не наблюдает за другими лидерами оппозиции, как [Гарри] Каспаров, [Михаил] Касьянов или даже Ходорковский, - говорит Павловский. - Существуют четкие правила, что допускается, а что нет, и, по большому счету, Навальный соблюдает эти правила".

Тем не менее, решение Навального вступить в предвыборную гонку испытывает установленные пределы. Отправят ли его в тюрьму или нет, вряд ли Навальному будет позволено распространить свое влияние в больших городах за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. В период экономического кризиса Кремль не настроен экспериментировать, проводя либерализацию своей системы и давая возможность антикоррупционному популизму Навального захватить всю Россию, заключает автор.