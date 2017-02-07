До и после: как превратить страшную кухню в белоснежную красавицу

Жительница Лос-Анжелеса Lindsay решила, как и многие другие, что просто-напросто перекрасит свою уставшую от жизни кухонную мебель в белый цвет.

Но так как окрашивание темной мебели в белый цвет - дело трудоемкое и занимает много времени, а к тому же не исключено, что мастер-самоучка оставит темные проплешины или, наоборот, слишком густо нанесет краску, и образуются некрасивые потеки, наша героиня решила поручить это важное дело профессионалам.

Сама же Линдси занялась недостающими на кухне деталями. Она прибила крючки для досок и другой утвари и побродила по блошиным рынкам в поисках симпатичных мелочей.

По словам женщины, ремонт обошелся ей совсем не дорого, но результат впечатляет, не так ли?

Фото: www.casajoshuatree.com