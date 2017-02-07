Как сообщается на официальном сайте Антидопингового агентства США (USADA), внесоревновательная проба, сданная 1 декабря 2016 года, показала наличие в организме 32-летней спортсменки запрещенного вещества гидрохлоротиазид. Оно является маскировочным агентом и входит в список запрещенных, пишет newsru.com.

По версии нарушительницы, запрещенное вещество попало в организм Харпер-Нельсон с лекарством от гипертонии, которое ей прописал врач.

USADA приняла эти объяснения и вынесла трехмесячную дисквалификацию, которую бегунья оспаривать не стала.

Помимо золота Олимпиады в Пекине, в коллекции Харпер-Нельсон есть серебро Игр 2012 года, а также бронза чемпионата мира 2011 года.