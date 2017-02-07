Baltic Workboats наймет в Таллинне несколько десятков новых работников

По словам председателя правления Baltic Workboats Маргуса Ванаселья, он надеется, что расширение центра дизайна заинтересует прежде всего работающих за рубежом эстонских дизайнеров.

«Поскольку зарплаты становятся все более конкурентоспособными, а рабочая среда лучше, у работающих за рубежом эстонских дизайнеров все больше причин для возвращения домой», - сказал Ванаселья.

По словам Ванаселья, создание центра дизайна было логическим продолжением стратегии развития Baltic Workboats. Центр расположен в порту Лахесуу в Таллинне, а отдел проектирования - в Насва.