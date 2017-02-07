Обвиненного в нацизме украинского футболиста Романа Зозулю освистали в Германии

Болельщики мюнхенской "Баварии" на матче Кубка Германии с "Вольфсбургом" (1:0) вывесили на трибунах баннеры с надписями "Нацисты, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон", отмечает newsru.com.
Стоит отметить, что украинский портал "Диалог.UA" объяснил произошедшее на трибунах "пагубным влиянием российской пропаганды в Германии".
Роман Зозуля в январе должен был перейти из "Бетиса" в "Райо Вальекано" на правах аренды, однако трансфер не состоялся из-за протестов фанатов принимающего клуба. Им не понравились связи футболиста с националистическими организациями.
В итоге мадридцы отказались от аренды и вернули украинца в "Бетис", где Зозуля не сможет выходить на поле в официальных матчах, так как уже был отзаявлен.
27-летний нападающий оказывал материальную помощь украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны. Кроме того Зозуля на своей странице в социальных сетях выкладывал фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Ранее с обвинениями в фашизме в Испании столкнулся украинский футболист Евгений Коноплянка. Поводом для этих обвинений послужило появившееся в сети фото игрока, позирующего на фоне слогана "Слава Украине!", оставленного им в самолете.
Баннер хозяев на матче кубка, Бавария-Вольфсбург. Дословно: Нацисты, убирайтесь из футбола. Зозуля, иди вон. #FCBWOB @BundesligaRus pic.twitter.com/FgyrMPho8s— Igor Volkov (@BerhanBVB) 7 февраля 2017 г.