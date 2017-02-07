Новак Джокович: надеюсь, Шарапова станет номером один в мире, она этого достойна

"У нас всегда были отличные отношения с Марией. Она прекрасный друг, я бесконечно ее уважаю. Это личность, спортсменка, которая постоянно совершенствуется. Сожалею по поводу того, что с ней случилось. Мария не выступала в туре больше года. Я видел ее несколько раз и с радостью отметил, что она счастлива, много улыбается и может наслаждаться не только спортивной жизнью. Ее возвращение состоится в апреле, я очень рад, что это будет так скоро. Желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что Мария станет номером один в мире, она этого достойна", - сказал Джокович в интервью «Матч ТВ».

Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года, пишет sovsport.ru.

За карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров».