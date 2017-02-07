Мутный бизнес поссорил водных спасателей и яхтсменов

Однако, по словам представителей местного яхт-клуба, спасатели используют катер, который обошелся более, чем в 40 000 евро, для сомнительного бизнеса, пишет Äripäev.

Член правления некоммерческой организации Saadjärve Vabatahtliku Järvepääste MTÜ Магре Кохтла все обвинения опровергает и заявляет, что никто нуждающийся в помощи без нее не остался.

Член Саадъярвеского яхт-клуба Энн Браун, в свою очередь, заявляет, что спасательное объединение существует только для виду, а новый катер постоянно участвует в каких-то учениях.

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