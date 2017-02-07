Производителя телевизоров оштрафовали на несколько миллионов за незаконную слежку

В обвинении говорилось, что в устройствах Vizio было незаконно установлено специальное программное обеспечение, которое без ведома пользователей следило за тем, что именно они смотрят. Компания также получала данные об IP-адресе устройства и ближайших точках доступа и узнавала почтовый индекс местности, где проживает владелец телевизора, а затем делилась этой информацией с другими компаниями, пишет birdinflight.com.

Теперь Vizio обязалась прекратить подобную практику и уничтожить все полученные таким образом данные. При этом в руководстве компании утверждают, что никогда не использовали информацию в незаконных целях и не выдавали персональные данные вроде имен и контактов владельцев устройств. «Мы использовали это исключительно для составления отчетов о предпочтениях и зрительских привычках аудитории», — заявили в Vizio.