Скандальное исследование: у обрезанных женщин рождается больше живых детей

Другими словами, авторы статьи утверждают, что в обществах, где обрезание крайне распространено, считается, что у ребенка обрезанной матери больше шансов выжить. В племенах, где эта традиция начала тихо угасать, обрезание связывают с иными последствиями. В качестве мерила было взято количество живых детей на одну мать, достигшую 40-летия.

В странах Африки, Азии и Ближнего Востока распространена процедура обрезания, в ходе которой половые органы девочек или женщин либо изменяют, либо удаляют по немедицинским причинам.

Чаще всего, это делают в нестерильных условиях и поэтому обрезание представляет серьезную угрозу для здоровья женщины, есть риск получения психологической травмы, не говоря уже об ухудшении половой жизни.

Именно поэтому мировая общественность в течение многих лет борется за то, чтобы такая жестокая традиция была прекращена.

В минувший понедельник отмечали день нулевой толерантности по отношению к женскому обрезанию и вновь говорили о цели – искоренить эту традицию в странах Африки и Азии к 2030 году.

Но несмотря на все прежние попытки традиция живет. Это показал и сборник данных антропологов Бристольского университета Дженет Ховард и Мхари Гибсон, который основан на демографических опросах, проведенных в странах Африки – Нигерии, Сенегале, Мали, Буркина-Фасо и Кот-д´Ивуаре. Анализ данных по 47 племенам, в которых проживает 61 000 женщин, показал, что в большинстве случаев девочек обрезают по достижении ими пятилетнего возраста.

Несмотря на омерзительность процедуры авторы работы утверждают, что в случае, если в обществе обрезают большинство девочек, у обрезанных матерей до 40 лет рождается больше живых детей.

«Эволюционная уместность» - это очень специфический термин, который напрямую касается числа детей. Хочу подчеркнуть, что мы никоим образом не утверждаем, что обрезание дает девочкам шанс на лучшую жизнь», - сказал один из авторов, Ховард, на понедельничной пресс-конференции.

В обществах, где эта традиция начинает исчезать, обрезание связывается с противоположными последствиями. Поэтому авторы исследования верят, что влияние обрезания на выживаемость детей, скорее социальное, чем биологическое.

«Например, если в деревне, где есть традиция обрезания, этого не сделать, то у девочек будет меньше шансов выйти замуж и попасть в иные социальные группы. Это в свою очередь влияет на доступность еды, медицины и на другие влияющие на жизнь факторы», - объяснил Ховард.

По его словам, исследование показывает, что в длительной перспективе ситуацию можно изменить. Например, анализируя полученные данные, группа исследователей обнаружила, что избежавшие обрезания матери стараются уберечь своих детей от того же, даже тогда, когда это является традиционным для их племени.

Для изживания традиции обрезания это очень важный луч надежды. По словам Ховарда, кампании, показывающие опасность обрезания, нужно, прежде всего, направить на те племена, где обрезают более половины девочек. В деревнях, где доля обрезаний ниже, эта традиция уже сейчас показывает тренд на исчезновение.

Слово против: последствия исследования могут навредить нынешней борьбе с женским обрезанием

И хотя исследование было опубликовано только в понедельник, в научном мире у него появилось уже много противников. Часть ученых считает, что подобные вещи могут нанести ущерб той борьбе с обрезанием, которая успешно велась до сих пор.

Профессор Лондонского университета Элисон Макфарлен, занимающийся здоровьем новорожденных, сказал, что при трактовке результатов нужно учитывать то обстоятельство, что все страны, участвовавшие в исследовании, находятся в Западной Африке. Но там распространены «легкие» формы уродования половых органов, например, девочкам частично или целиком удаляют клитор и внутренние половые губы, при этом вход во влагалище не зашивают.

Макфарлен подчеркнул, что речь идет о статистической связи, а не о причинах-последствиях, и такие анализы следовало бы проводить на людях, как минимум, из 15 стран, поскольку различия в практике обрезаний очень сильно различаются в зависимости от региона.

Например, Мали и Буркина-Фасо отличаются большой долей матерей с изуродованными половыми органами, в то же время если в Мали доля обрезанных девочек была настолько же высокой, то в Буркина-Фасо эти же показатели среди детей в несколько раз меньше. Поэтому, делая выводы, Макфарлен призывает быть весьма осторожными.

Также он обратил внимание на высокую смертность новорожденных в этих странах. Это означает, что часть обрезанных женщин могла умереть уже во время родов, и именно обрезание могло стать причиной повышения риска этой смертности.