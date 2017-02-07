Январь: общая стоимость сделок купли-продажи квартир в Таллинне выросла на 60%

Анализируя данные статистики Земельного департамента, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер делает парадоксальный вывод: цена квадратного метра остается на месте и рост цен не наблюдается. «Миграция населения в столицу приостановилась, покупательная способность не растет, люди просто не могут покупать более дорогие квартиры», - утверждает Вахтер.

На рост стоимости сделок влияет увеличение общего количества сделок с квартирами, а не рост цен на недвижимость.

«Рынок недвижимости активнее всего в Таллинне и Харьюмаа, где крутится 70% всех денег, вложенных в недвижимость. В столице 1/3 квартир покупают для инвестиций, проще говоря, для сдачи в наем. Поэтому на рынке съемного жилья появились новые объекты, а это значит, что дальнейшего роста цен на найм пока не предвидится», - добавил Вахтер.

По мнению специалиста, сильно упал спрос на частные дома, построенные в советское время. «В Пирита и Нымме стоимость построенных в 60-е годы прошлого века домов практически сравнялась со стоимостью незастроенного участка земли. Если эти дома не представляют архитектурной ценности, их не имеет смысла реновировать, а значит, и покупать», - сказал Вахтер.

В январе в Таллинне было заключено 1191 сделок купли-продажи недвижимости. Самая дорогая таллиннская квартира была продана за 418 000 евро, а самая дешевая – за 1 000 евро. Также в январе в Таллинне было продано 23 застроенных участка земли, то есть в три раза меньше, чем в декабре, и 4 незастроенных участка земли, что в два раза меньше, чем в декабре.