Новую машину Volkswagen отказались допускать к участию в WRC

Пропустив крайний срок омологации, назначенный на 1 января, Volkswagen Motorsport надеялась в особом порядке получить для своего автомобиля право выходить на старт, чтобы позволить использовать его частным командам WRC, пишет motorsport.com.

В прошлом месяце в Монако состоялось собрание автопроизводителей, на котором обсуждались возможности поздней омологации и механизмы реализации такого решения, не ущемив интересы других производителей. Тогда договориться участникам не удалось.

За этим последовали две недели встреч между FIA и Volkswagen, чтобы дать Polo R WRC возможность выходить на старт. Но итог оказался неутешительным: компания не получила одобрения на позднюю омологацию.

Директор Volkswagen Motorsport Свен Смеетс объяснил ситуацию: «Следуя запросам клиентов, Volkswagen Motorsport просила FIA об альтернативной программе омологации нового Polo R WRC, чтобы сдавать его в аренду частным гонщикам и командам. Однако теперь приходится констатировать, что это не представляется возможным в соответствии с действующими правилами WRC.

Мы полностью принимаем такой результат, но в то же время сожалеем о принятом решении в связи с интересами наших клиентов. Мы хотели бы поблагодарить FIA за конструктивный диалог».

Планы Volkswagen Motorsport представлять машины версии 2016-го остаются неизменными. Немецкая заводская команда ушла из WRC в конце прошлого сезона, завершив серию из четырех подряд триумфальных сезонов.