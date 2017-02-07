Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Новую машину Volkswagen отказались допускать к участию в WRC

Sports.ee
Sports.ee
/
/
:

Международная автомобильная федерация все же не позволила Polo R WRC 2017 года выступать в чемпионате мира по ралли.

Пропустив крайний срок омологации, назначенный на 1 января, Volkswagen Motorsport надеялась в особом порядке получить для своего автомобиля право выходить на старт, чтобы позволить использовать его частным командам WRC, пишет motorsport.com.

В прошлом месяце в Монако состоялось собрание автопроизводителей, на котором обсуждались возможности поздней омологации и механизмы реализации такого решения, не ущемив интересы других производителей. Тогда договориться участникам не удалось.

За этим последовали две недели встреч между FIA и Volkswagen, чтобы дать Polo R WRC возможность выходить на старт. Но итог оказался неутешительным: компания не получила одобрения на позднюю омологацию.

Директор Volkswagen Motorsport Свен Смеетс объяснил ситуацию: «Следуя запросам клиентов, Volkswagen Motorsport просила FIA об альтернативной программе омологации нового Polo R WRC, чтобы сдавать его в аренду частным гонщикам и командам. Однако теперь приходится констатировать, что это не представляется возможным в соответствии с действующими правилами WRC.

Мы полностью принимаем такой результат, но в то же время сожалеем о принятом решении в связи с интересами наших клиентов. Мы хотели бы поблагодарить FIA за конструктивный диалог».

Планы Volkswagen Motorsport представлять машины версии 2016-го остаются неизменными. Немецкая заводская команда ушла из WRC в конце прошлого сезона, завершив серию из четырех подряд триумфальных сезонов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАvolkswagenwrc
По теме
В BMW прокомментировали слухи о возвращении в

В BMW прокомментировали слухи о возвращении в "Формулу-1"

Компания BMW не намерена возвращаться в Формулу-1. Немецкий коллектив выступал в чемпионате с 2000 по 2009 год. При пожаре на автомойке сгорел квадроцикл 14-летнего чемпиона Эстонии

При пожаре на автомойке сгорел квадроцикл 14-летнего чемпиона Эстонии

В среду ночью на одной из автомоек города Курессааре произошел пожар. Огонь уничтожил шесть транспортных средств, среди которых был и гоночный квадроцикл.
Две звезды мира авторалли повздорили?

Две звезды мира авторалли повздорили?

Гонщик Toyota Яри-Матти Латвала опроверг сообщения финских СМИ о плохих отношениях с бывшим напарником по Volkswagen Себастьеном Ожье в прошлом сезоне, пишет Postimees. Захватывающее видео: смотрите, что вытворял Отт Тянак на финише Ралли Монте-Карло

Захватывающее видео: смотрите, что вытворял Отт Тянак на финише Ралли Монте-Карло

Несмотря на поломку двигателя, на последнем спецучастке Ралли Монте-Карло Отт Тянак сумел завоевать место на подиуме. Экклстоун задумался об альтернативе «Формуле-1»

Экклстоун задумался об альтернативе «Формуле-1»

Бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун хочет запустить альтернативную гоночную серию в 2019 году. Об этом в Twitter сообщил журналист «Би-би-си» Эндрю Бенсон.
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
12:03
Фото: в Раквере горел частный дом
12:00
Посетителей нового спа раздражают валяющиеся стаканчики и любители выпить
12:00
Скандальное исследование: у обрезанных женщин рождается больше живых детей
11:59
Восьмилетняя племянница Бритни Спирс вышла из комы
11:55
Галерея: заглянем на новую виллу всемирно известного футболиста
11:47
Смотри: проживающая в США эстонская спортсменка Грете Шадейко больше не похожа на девушку из американской мечты
11:44
Галерея: эстонские и американские пехотинцы дошли до самой границы с Россией
11:37
Новую машину Volkswagen отказались допускать к участию в WRC
11:34
Январь: общая стоимость сделок купли-продажи квартир в Таллинне выросла на 60%
11:34
Цахкна успокоил депутата EKRE: Рихо Террас - человек образованный
11:26
Производителя телевизоров оштрафовали на несколько миллионов за незаконную слежку
11:09
Мутный бизнес поссорил водных спасателей и яхтсменов
11:08
Новак Джокович: надеюсь, Шарапова станет номером один в мире, она этого достойна
11:05
58-летняя Мадонна стала матерью близнецов
11:03
Коза Меркель родила козленка от Тимура
10:53
Обвиненного в нацизме украинского футболиста Романа Зозулю освистали в Германии
10:51
До и после: как превратить страшную кухню в белоснежную красавицу
10:49
Baltic Workboats наймет в Таллинне несколько десятков новых работников
10:40
Американская бегунья отделалась трехмесячной дисквалификацией за запрещенное вещество (2)
10:37
Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook
Все новости
LimonЦеликом
Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»

Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой (2)

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

11:59
Восьмилетняя племянница Бритни Спирс вышла из комы
11:47
Смотри: проживающая в США эстонская спортсменка Грете Шадейко больше не похожа на девушку из американской мечты
11:05
58-летняя Мадонна стала матерью близнецов
10:37
Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook
KrasotkaЦеликом
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими (1)

7. фев
Семь признаков того, что мужчина хочет начать служебный роман
7. фев
Рецепт фантастического шоколадного торта с кремом из авокадо
7. фев
Родители определяют отношение ребенка к браку и семье
7. фев
Как худеет Кристина Агилера: секреты звезд
SportsЦеликом
Новую машину Volkswagen отказались допускать к участию в WRC

Новую машину Volkswagen отказались допускать к участию в WRC

Новак Джокович: надеюсь, Шарапова станет номером один в мире, она этого достойна

Новак Джокович: надеюсь, Шарапова станет номером один в мире, она этого достойна

Обвиненного в нацизме украинского футболиста Романа Зозулю освистали в Германии

Обвиненного в нацизме украинского футболиста Романа Зозулю освистали в Германии

10:40
Американская бегунья отделалась трехмесячной дисквалификацией за запрещенное вещество (2)
ВпрокЦеликом
Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации

Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации (1)

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам? (2)

7. фев
Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения
Погода
Коза Меркель родила козленка от Тимура

Коза Меркель родила козленка от Тимура

Видео: огромный метеорит пролетел над США

Видео: огромный метеорит пролетел над США

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в Раквере горел частный дом

Фото: в Раквере горел частный дом

Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел машину и перевернулся на крышу

Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел машину и перевернулся на крышу

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

Таллинн помогает решить проблему автостоянок

Таллинн помогает решить проблему автостоянок

Культура
В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Самые читаемые
Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook
Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации(1)
Эстонские владельцы электромобилей Tesla столкнулись со странной неисправностью
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (13)
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой(2)
Топ комментариев
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (33)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (13)
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу(13)
Bалюта
USD
0,937 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees