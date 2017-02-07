Галерея: заглянем на новую виллу всемирно известного футболиста

Погба считается одним из самых дорогих футболистов в мире. Летом он перешел из итальянского клуба Juventus в английский Manchester United. Цена перехода была астрономической - 105 миллиона евро.

Молодой футболист недавно купил себе за три миллиона евро виллу, сообщает The Mirror. В доме пять спален, спа, биллиардная и так далее. Дом богато, но строго обставлен.

Вилла находится в одном из престижных районов Лондона. Давайте посмотрим галерею!

Фото: Mercury Press and Media Ltd/Sxanpix

Фото: Mercury Press and Media Ltd/Sxanpix