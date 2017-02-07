Посетителей нового спа раздражают валяющиеся стаканчики и любители выпить

Недавно на страничке спа в социальной сети Facebook появился комментарий клиентки: «В спа могло бы быть чище и меньше алкоголиков», сообщает Tartu Postimees.

Посетившая недавно комплекс Лисетте отмечает, что ее раздражали валяющиеся у бассейна стаканчики и то, что их не убирали. При этом, ни к обслуживанию, ни к самому спа у нее претензий нет.

Исполнителей директор V Spa Вейко Махлакас считает, что в распитии пива в спа нет ничего предосудительного и он никакой проблемы в этом не видит. По его словам, клиенты действительно могут распивать напитки прямо в воде, но не всегда это алкоголь. В баре, например, большой выбор смути.