Разведка: Россия хочет использовать председательство Эстонии в ЕС против нее самой

Кроме этого, департамент считает, что Россия будет пытаться использовать против нашей страны прибытие солдат НАТО и выборы в местные самоуправления, сообщает Postimees.ee.

Все эти события могут сопровождаться кампаниями по распространению дезинформации в СМИ и социальных сетях с целью дискредитировать Эстонию и создать напряженность как в самом эстонском обществе, так и в отношениях с другими странами.

Департамент отмечает, что во время председательства Эстонии в ЕС возможны кибератаки на нашу страну. Их цель будет заключаться в том, чтобы поставить под сомнение систему э-государства и нарушить работу государственных инфосистем.