Глава внешней разведки: Кремль продолжает прощупывать границы дозволенного

В предисловии к ежегоднику гендиректор департамента Микк Марран отмечает, что Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной неприкосновенности Эстонии. «Поэтому подобный акцент понятен», - пишет он.

Марран отмечает, что события в России в 2016 году были отчасти прогнозируемыми, а отчасти нет. «Прогнозируемыми были усиление экономического кризиса, агрессивный паттерн во внешней политике, курс на все более растущую автократию и результаты выборов Госдумы, - пишет он. - В то же время, несколько неожиданной была степень тревоги Кремля за будущее режима, что проявилось, например, в обширных изменениях в руководстве».

«Несомненно и от 2017 года стоит ждать как рутинных изменений, так и сюрпризов, - пишет Марран. - В стратегическом плане важнее всего с точки зрения нашей безопасности динамика отношения Москвы с новым правительством США и действия Кремля во все более напряженном климате внутри государства».

«В ситуации, когда Кремль продолжает прощупывать границы дозволенного и недозволенного, крайне критичной является жизнеспособность основанной на взаимном доверии и разделенных возможностях трансатлантической системы безопасности, в связи с чем нужно следить за действиями России по расколу европейского единства в контексте проходящих в разных странах выборов и за устойчивостью санкционных режимов. Ежедневно мериться силами приходится не только в физическом, но и в кибер-пространстве», - пишет Марран.