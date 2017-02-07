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Продолжаем серию публикаций о сдаче жилья в наем

Хотите сдать или снять квартиру? Тогда читайте внимательно, узнаете много нового

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Аттестованный маклер бюро недвижимости LandLord Ирина Кривенкова продолжает тему сдачи жилья в наем. Сегодня речь пойдет о правах и обязанностях сторон.

Начнем с наймодаталей. Наймодатель должен осознавать, что он отдает свою собственность во владение другому лицу за деньги и на определенный срок.

Честно и без утайки

Что входит в обязанности наймодателя? Во-первых, он должен передать нанимателю в пользование вещь, пригодную для использования. Например, вы сдаете старенькую квартиру без ремонта, в которой старые оконные рамы, из окон нещадно дует, в квартире зимой максимум +16. Расскажите об этом нанимателю, покажите ему и рамы, и термометр.

Если нанимателю важнее цена и место, он может согласиться и на такой вариант. Но в идеале эти недостатки нужно отметить в договоре. Вы спросите, почему? Потому что, если наниматель снял квартиру летом, не зная об испытаниях, ждущих его зимой, по закону, он может отказаться от договора. И будет прав.

Следующим пунктом следует обязательство не вмешиваться в повседневную жизнь нанимателя. Бывают случаи, когда наймодатель приходит без предупреждения. Более того, он открывает дверь своим ключом. Нужно помнить, что владение передано другому лицу, и если наймодатель хочет осуществить свое законное право проверить сохранность своей собственности, нужно сообщить об этом нанимателю заранее. Этот пункт тоже можно включить в договор.

Очень часто вопросы касаются бытовой техники, находящейся в квартире. Например, сломался холодильник, кто должен платить за ремонт или замену? Ответ очень прост: конечно, наймодатель, ведь это его собственность. Если, разумеется, наниматель сам не проковырял в нем дырку.

Теперь о самой спорной теме в договоре найма. Это тема побочных расходов. За что должен платить наниматель, а за что нет? Закон говорит, что наниматель оплачивает побочные расходы, непосредственно связанные с предметом найма. И тут начинаются споры о ремонтном фонде.

Счета, ремонтный фонд и земельный налог

Мы придерживаемся следующей практики: прежде всего, нужно договариваться и вносить эти договоренности в договор найма, это главное. Если ремонтный фонд большой, и тариф превышает 0,7-1 евро за квадратный метр, то мы просим наймодателя уступить и оплачивать ремонтный фонд самому. Например, если в однокомнатной квартире в Ласнамяэ ремонтный фонд - 30 евро, это многовато. Если ремонтный фонд - 1 евро за квадратный метр, то в трехкомнатной квартире он составит значительную сумму в 65 евро.

Но если ремонтный фонд в однокомнатной квартире - 10-15 евро, то наниматель не откажется его платить, если оплата по договору найма будет чуть меньше рыночной. Почему бы и нет? Укажите это в договоре!

Безусловно, наниматель оплачивает все коммунальные счета, счета за электричество и газ. А выплаты в ремонтный фонд мы советуем отмечать отдельным пунктом договора. В любом случае, нужно смотреть, из чего состоит счет. Например, есть такое квартирное товарищество, которое удивительным образом ежемесячно берет «плату за членство в товариществе», куда еще более чудесным образом входит ремонтный фонд, возврат кредита, уборка и так далее. За членство в товариществе наниматель, естественно, платить не должен, но за уборку и ремонтный фонд - это как он договорится с наймодателем.

Наниматель не должен оплачивать за наймодателя земельный налог, но если стороны решили так, то запишите это в договоре! Хотя в нашей практике таких желающих еще не было.

Гарантия спокойствия

Что такое гарантийные деньги? Их  наниматель платит отдельно, обычно эта сумма равна оплате за наем за один месяц. Это не плата за последний месяц найма, как многие ошибочно думают, это определенная гарантия, что после выезда нанимателя мебель и техника оставлены в порядке, договоры на кабельное телевидение и интернет закрыты, а все счета оплачены.

Если все хорошо, то наймодатель обязан вернуть эту сумму при расторжении договора. Если нет, то загляните в свой договор, где должно быть написано, как и в какой форме производится возмещение ущерба за счет гарантийных денег.

Продолжение следует. Завтра поговорим о ежемесячной оплате. 

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