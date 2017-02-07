Емельяненко может получить титульный бой в Bellator, если победит Митриона

Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?

Согласно данным издания Clarin, известные и опытные бойцы по-прежнему интересны публике, что позволяет выплачивать спортсменам солидные призовые, пишет Postimees.

СМИ: избиение дочери Емельяненко оказалось провокацией против Кадырова

Расследование уголовного дела об избиении осенью прошлого года в Москве 16-летней Марии Емельяненко - дочери известного бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко - фактически прекратилось.

Отсидевший Емельяненко обозначил сроки возвращения на ринг

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о планах по возобновлению спортивной карьеры.

Президент Bellator считает, что бой Емельяненко — Митрион продлится не дольше одного раунда

Президент Bellator Скотт Кокер считает, что бой между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом продлится не дольше одного раунда. Слова Кокера приводит Submission Radio.

Емельяненко рассказал, почему заключил контакт с Bellator, а не UFC

Известный российский боец UFC Федор Емельяненко рассказал, что до подписания контракта с Bellator вел переговоры и с другими компаниями.

Фото и видео: вы только посмотрите, с кем тренируется соперник Федора Емельяненко

Екатерину Ковалеву, родившуюся в белорусском городе Могилев, с детства тянуло в ударные виды спорта. Она начала с каратэ, где стала чемпионкой страны, а потом добивалась побед в тхэквондо, кикбоксинге и тайском боксе. В 2014 году во время реабилитации после травмы Екатерина уехала на полтора года в Бахрейн работать тренером по единоборствам, пишет sports.ru.

Адвокат: Александра Емельяненко могут обязать выполнять функции чернорабочего

Адвокат Виктор Наумов рассказал, какие исправительные работы могут обязать выполнять российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, осужденного ранее за насильственные действия сексуального характера.

Федор Емельяненко может вновь выйти на ринг в феврале будущего года

Легендарный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проведет свой следующий бой в феврале под эгидой американской организации Bellator. Об этом сообщает портал ММА News со ссылкой на источник в окружении российского спортсмена.

Федор Емельяненко: спортивная злость — какая-то искусственная придумка

Известный российский боец ММА Федор Емельяненко заверил, что не испытывает злобы к своим соперникам и считает ее помехой выступлениям, сообщает championat.com.

Стала известна дальнейшая судьба Александра Емельяненко

Прокуратура опротестовала досрочное освобождение из колонии известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, осужденного за насильственные действия сексуального характера.

Боец Александр Емельяненко условно-досрочно освобожден из колонии

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, осужденный за насильственные действия сексуального характера, освобожден из колонии условно-досрочно.

Тренер Федора Емельяненко оказался в больнице

Тренер президента Союза смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко в пятницу, 14 октября, сообщил телеканалу «360», что попал в больницу.

Рамзан Кадыров: нападение на дочь Емельяненко - разжигание межнациональной розни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что виновных в нападении на 16-летнюю дочь главы Союза ММА России Федора Емельяненко необходимо наказать, пишет "Спорт-Экспресс".

Стало известно, кто совершил нападение на дочь Емельяненко

Начальник Управления дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов сообщил, что дело о нападении на несовершеннолетнюю дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко со стороны неизвестного мужчины находится на контроле.

На дочь Емельяненко в Москве совершено нападение

Неизвестные напали на дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко, сообщает sports.ru.

Украинский боец MMA вызвал на бой чеченца за критику Емельяненко

Украинский боец Никита Крылов вызвал на бой чеченца Абдул-Керима Эдилова за критику президента Союза ММА России и известного мастера смешанных единоборств Федора Емельяненко в связи с его принципиальной позицией по поединкам с участием детей в Грозном, передает NEWSru.

«Федор, вы неправы!»: Кадыров обиделся на Емельяненко, осудившего детские бои в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал позицию президента Союза ММА России Федора Емельяненко по детским боям в Грозном. Свое мнение он высказал в Instagram, пишет «Лента.ру».

В Грозном ответили на критику боев детей Кадырова: «Кто такой Емельяненко?»

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов ответил на критику организации поединков с участием детей главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном со стороны президента Союза смешанных единоборств (ММА) России, легендарного бойца Федора Емельяненко.