Емельяненко может получить титульный бой в Bellator, если победит Митриона

«Мы рассматриваем такой вариант», — приводит слова представителя пресс-службы Bellator ТАСС.
Поединок с Митрионом, который состоится 18 февраля в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), будет для Емельяненко первым боем, проводимым под эгидой Bellator.
В Bellator рассматривают возможность предоставления российскому бойцу смешанного стиля Фёдору Емельяненко возможности провести бой за титул чемпиона организации в тяжёлом весе в случае его победы над американцем Мэттом Митрионом.
«Мы рассматриваем такой вариант», — приводит слова представителя пресс-службы Bellator ТАСС.
Поединок с Митрионом, который состоится 18 февраля в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), будет для Емельяненко первым боем, проводимым под эгидой Bellator.
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