Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Емельяненко может получить титульный бой в Bellator, если победит Митриона

Sports.ee
Sports.ee
/
/
:

В Bellator рассматривают возможность предоставления российскому бойцу смешанного стиля Фёдору Емельяненко возможности провести бой за титул чемпиона организации в тяжёлом весе в случае его победы над американцем Мэттом Митрионом.

«Мы рассматриваем такой вариант», — приводит слова представителя пресс-службы Bellator ТАСС.

Поединок с Митрионом, который состоится 18 февраля в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), будет для Емельяненко первым боем, проводимым под эгидой Bellator.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАемельяненко
По теме
Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?

Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?

Согласно данным издания Clarin, известные и опытные бойцы по-прежнему интересны публике, что позволяет выплачивать спортсменам солидные призовые, пишет Postimees. СМИ: избиение дочери Емельяненко оказалось провокацией против Кадырова

СМИ: избиение дочери Емельяненко оказалось провокацией против Кадырова

Расследование уголовного дела об избиении осенью прошлого года в Москве 16-летней Марии Емельяненко - дочери известного бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко - фактически прекратилось. Отсидевший Емельяненко обозначил сроки возвращения на ринг

Отсидевший Емельяненко обозначил сроки возвращения на ринг

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о планах по возобновлению спортивной карьеры.
ЕЩЁ
ежегодник внешней разведки
Limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:31
Elron успокаивает: жители волости Сауэ смогут и дальше бесплатно ездить на поезде
13:30
Выдвинута сенсационная версия гибели Пушкина
13:26
Фитнес не поможет похудеть вне зависимости от нагрузок
13:25
Емельяненко может получить титульный бой в Bellator, если победит Митриона
13:23
Мороз будет кусаться и в четверг
13:20
Госконтроль: боеготовность, укомплектованность и оснащенность Сил обороны улучшилась
13:20
Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»
13:18
Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле
13:11
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам
13:07
Плющенко рассказал, как из-за травмы спины он мог стать инвалидом
12:49
Пять самых невозможных стерв по знаку Зодиака. А вы есть среди них? (1)
12:47
Разведка: Россия хочет поссорить общины
12:46
Как привести кожу в тонус: гимнастика для лица
12:45
Счастливые находки: десять вещей, которые приносят удачу
12:41
Суд признал Навального виновным по делу «Кировлеса» (1)
12:38
Какой знак Зодиака — ваш злейший враг?
12:35
Хотите сдать или снять квартиру? Тогда читайте внимательно, узнаете много нового
12:29
Глава внешней разведки: Кремль продолжает прощупывать границы дозволенного
12:27
Разведка: Россия хочет использовать председательство Эстонии в ЕС против нее самой
12:26
Видео: психолог Наталья Беляева рассказала, как успокоить ребенка
Все новости
LimonЦеликом
Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»

Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой (3)

Счастливые находки: десять вещей, которые приносят удачу

Счастливые находки: десять вещей, которые приносят удачу

13:30
Выдвинута сенсационная версия гибели Пушкина
13:20
Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»
12:49
Пять самых невозможных стерв по знаку Зодиака. А вы есть среди них? (1)
12:38
Какой знак Зодиака — ваш злейший враг?
KrasotkaЦеликом
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими (1)

13:26
Фитнес не поможет похудеть вне зависимости от нагрузок
13:11
Имплантируемый вибратор для мужчин подарит радость женщинам
12:46
Как привести кожу в тонус: гимнастика для лица
12:26
Видео: психолог Наталья Беляева рассказала, как успокоить ребенка
SportsЦеликом
Емельяненко может получить титульный бой в Bellator, если победит Митриона

Емельяненко может получить титульный бой в Bellator, если победит Митриона

Плющенко рассказал, как из-за травмы спины он мог стать инвалидом

Плющенко рассказал, как из-за травмы спины он мог стать инвалидом

В ФИФА выявлены новые случаи коррупции

В ФИФА выявлены новые случаи коррупции

11:37
Новую машину Volkswagen отказались допускать к участию в WRC
ВпрокЦеликом
Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации

Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации (1)

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам? (2)

7. фев
Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения
Погода
Мороз будет кусаться и в четверг

Мороз будет кусаться и в четверг

Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле

Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в Раквере горел частный дом

Фото: в Раквере горел частный дом

Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел машину и перевернулся на крышу

Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел машину и перевернулся на крышу

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

Таллинн помогает решить проблему автостоянок

Таллинн помогает решить проблему автостоянок

Культура
В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Самые читаемые
Галерея: эстонские и американские пехотинцы дошли до самой границы с Россией(3)
Как-то не по себе стало... Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook(1)
Посетителей нового спа раздражают валяющиеся стаканчики и любители выпить
Разведка: Россия хочет поссорить общины
Смотри: проживающая в США эстонская спортсменка Грете Шадейко больше не похожа на девушку из американской мечты
Топ комментариев
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (33)
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу(13)
Bалюта
USD
0,937 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees