Elron успокаивает: жители волости Сауэ смогут и дальше бесплатно ездить на поезде

«Сегодня жители волости Сауэ совершают более 6000 поездок в месяц. Это наполовину больше, чем полтора года назад, когда Elron и волость Сауэ впервые пожали руки с целью предоставить жителям волости возможность бесплатных поездок на поезде», - сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

«Поезд быстр, удобен и экологичен и в связи с этим является подходящим транспортным средством для многих жителей Харьюмаа, - добавил Ронни Конго. - Приятно видеть, что в результате доброй воли и совместных усилий можно изменить привычки людей при выборе транспортных средств. Все больше выбираются экологичные и здоровые способы передвижения, а среди пассажиров поездов все чаще встречаются и те люди, которые ранее осуществляли свои поездки лишь на автомобиле».

Волостной старейшина Сауэ Андрес Лайск сказал: «Предыдущий опыт волости Сауэ в вопросе предоставления жителям волости на основании данных регистра народонаселения в пределах своей волости бесплатных поездок на поезде был положительным и не потребовал расходов больше чем планировалось».

«Так как общественный транспорт является одним из краеугольных камней вступающего в силу уже осенью объединения волости Сауэ, а железная дорога - одной из важнейших транспортных артерий, проходящей через объединенную волость, мы хотим дополнительно проанализировать дальнейшее развитие имеющейся концепции уже в объединенной волости и вызванного этим увеличения расходов», - отметил Андрес Лайск.

«В некотором смысле выжидательную позицию мы заняли в части государственной транспортной политики, в связи с чем более далеко идущие планы в данный момент делать нельзя, но мы хотели бы обязательно видеть столь экологичный вид транспорта, как поезд, на первоочередном месте в организации транспорта и в будущем», -

Договор между волостью Сауэ и Elron действует до конца февраля 2018 года и льготу получают все зарегистрированные в регистре народонаселения жители Сауэ.

Для приобретения билета со льготой жителя волости Сауэ обслуживающему клиентов персоналу в поезде необходимо предъявить персонифицированную карту Ühiskaart и удостоверяющий личность документ. При выезде за пределы волости Сауэ, то есть второй зоны, для приобретения льготного билета необходимо оплатить деньгами с проездной карты Elron. Льготные единичные билеты можно приобрести только в поезде, а билеты на 30 дней по адресу в интернете по адресу www.pilet.ee.