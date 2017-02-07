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Ханно Томберг приступает к работе в Eesti Meedia

BNS
BNS
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Со среды к работе в качестве программного директора AS Eesti Meedia приступает Ханно Томберг.

Задачей Томберга станет руководство работой в области контента и программ действующих в Эстонии подразделений концерна Eesti Meedia, в том числе телеканалов, радиопрограмм, газет, новостных порталов и информагентства BNS.

Ханно Томберг окончил отделение журналистики Тартуского университета в 1993 году. Он работал главным редактором газеты Eesti Päevaleht, главой новостной редакции TV3, а также главой новостной и спортивной редакции Eesti Raadio. В период c 2007 по 2014 год Томберг был членом правления ERR, где отвечал за руководство теле- и радиопрограммами, редакцией новостей и редакцией спортивных новостей. В период 2014-2016 он был председателем правления EAS.

«Я с интересом жду возможности работы в крупнейшем медиаконцерне Эстонии и Балтийских стран. Моя цель - добиться большего сотрудничества между разноликими медиапродуктами Eesti Meedia - газетами, телевидением, радио и онлайн-контентом», - сказал Томберг.

«Краеугольными камнями концерна Eesti Meedia являются 160-летняя газета Postimees с крупнейшей в Эстонии читательской аудиторией и ее новостные порталы, а также обладающий крупнейшей зрительской аудиторией телеканал Kanal 2, радио Kuku и информагентство BNS. Выдающимся является и вклад Eesti Meedia в развитие уездных газет», - сказал он.

По словам Томберга, в ближайшие годы издания и программы Eesti Meedia ждет ряд крупных проектов, в том числе эксклюзивное право трансляции Олимпийских игр по телевидению, радио и в интернете.

«Я считаю Ханно бесспорно одним из самых сильных медиаруководителей высшего уровня в Эстонии, его переход в нашу организацию был одной из моих главных целей. Я знаю, что наше сотрудничество будет масштабным и продолжительным, и что под руководством Ханно мы сможем еще лучше использовать связанные с сотрудничеством разных медиаканалов возможности», - сказал председатель правления Eesti Meedia Свен Нуутманн.

AS Eesti Meedia запускает процесс консолидации, в ходе которого будут объединены все расположенные в Эстонии медиапредприятия концерна. В связи с этим из AS Eesti Meedia уходят председатель правления Postimees Grupp Пеэп Кала и председатель правления AS Kanal 2 Урмас Ору.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАEesti MeediaСвен НуутманнХанно Томберг
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