Умом такое не понять: установленный спасателями дымовой датчик сняли с потолка незадолго до пожара

В 6.52 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном жилом доме на Куйметса-теэ в поселке Козе. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит коридор на втором этаже и что огонь распространился и на чердак. В квартиру проживающего на втором этаже пожилого мужчины просочился дым от пожара.

Скорая помощь осмотрела мужчину и установила, что ему не требуется госпитализация. Спасатели потушили пожар к 8.26. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за поломки электропроводки.

«Этот дом уже давно знаком спасателям. В квартире, в которую просочился дым от пожара в коридоре, установили дымовой датчик. К сожалению, датчик не смог оповестить владельца квартиры о пожаре, поскольку его сняли с потолка. Так делать недопустимо. В современной Эстонии исправно работающий и установленный в соответствии с требованиями дымовой датчик должен быть чем-то столь же элементарным, как и вождение в трезвом виде», - отметил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.