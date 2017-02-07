В Таллинне семь фирм предлагают пенсионерам скидки

Пилотным участников этого проекта стала в 2013 году фирма Euroapteek. В 2014 году список партнеров города расширился и теперь в нем семь фирм, предоставляющих самого разного рода услуги.

В прошлом году льготами воспользовались почти 47 тысяч человек.

Euroapteek и Pharma Holding (Südameapteek) предоставляют скидки на все аптечные товары, кроме продаваемых по льготным рецептам в размере 10 процентов с каждой покупки, но не более 5 евро в месяц (60 евро за календарный год).

Infotark (Büroomaailm) предоставляет скидку в 5% со всех продаваемых товаров (конторские принадлежности, офисная техника и расходные материалы, офисная мебель), кроме продаваемых по льготным ценам, услуг и покупок по подарочным карточкам.

Fortuna Optika применяет на выписанные получателям пенсионной доплаты от города очки фиксированные или сниженные цены.

BestEst Invest (Rehvikaubamaja) предоставляет льготы получателям пенсионной доплаты от города, занесенным в технический паспорт автомобиля в качестве собственника или ответственного пользователя. Для них применяется скидка на автомобильные покрышки на 5%, на замену резины - на 20% и на запасные части - на 30%.

BCA Autoekspert предоставляет скидки в 10% получателям таллинской добавки к пенсии, занесенным в технический паспорт автомобиля в качестве собственника или ответственного пользователя, на кузовные и малярные работы, техническое обслуживание и ремонт, а также на аренду автомобилей и помощь при буксировке.

Larseg Consult оказывает помощь в обслуживании и ремонте компьютеров, а также копировании и восстановлении данных на дому у клиента. Услуги оказываются по фиксированной цене 20 евро, вместо 25 за один вызов для оказания одной услуги.