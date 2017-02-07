Как обустроить зону отдыха в однокомнатной квартире?

Для выделения зоны отдыха в однокомнатной квартире следует использовать перегородку или ширму. Ширмы могут быть плетеными, витражными или тканевыми. Такая перегородка будет носить чисто символический характер, но в дневное время эффективно скроет спальное место от посторонних глаз.

Установка раздвижных перегородок из тонированного стекла или с зеркальной поверхностью отделит спальную зону более надежно и эффектно. Такая перегородка создает ощущение простора, а в раздвинутом виде открывает доступ к спальному месту.

Фото: koffkindom.ru

В новых квартирах с улучшенной планировкой, имеющих большую площадь, легче создать комфортную обстановку. В них больше возможностей для применения своей фантазии и больше места для конструирования различных зон. Больше фотографий, рассказывающих, как зонировать небольшое пространство, смотрим ЗДЕСЬ.