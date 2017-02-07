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Статистика: популярность Таллинна среди туристов постоянно растет

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Итоговые данные за 2016 год свидетельствуют, что в Таллинн за год совершены 4,4 миллиона визитов из-за рубежа, что на 4% больше, чем год назад. Из этого числа 1,7 миллиона визитов были многодневными и 2,7 миллиона - однодневными, сообщает Раэпресс.

15% иностранных туристов останавливались на ночлег у друзей-знакомых или в гостиничных учреждениях, где менее пяти спальных мест. В гостиницах места предоставлялись также 218 тысячам "внутренних" туристов, что на 10% больше, чем год назад.

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу не скрывает своего удовлетворения ростом туристической популярности Таллинна и полагает, что предстоящее председательствование Эстонии в Европейском Союзе позитивно скажется и в этом аспекте.

Больше всего туристов прибывает в Таллинн из Финляндии, России и Германии. На северных соседей приходится 47% всех ночевавших в Таллинне гостей (690 044), что означает рост за год на 5%, на Германию - 7% (88 330, рост 6%) и Россию -  8% (124 143, рост 9%). 5% всех туристов составили гости из стран Азии. Средняя стоимость пребывания в гостинице была равна 42 евро за сутки.

Число круизных туристов, посетивших Таллинн в минувшем году, составило  473 558. 

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