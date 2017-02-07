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Картина дня: рапорт внешней разведки, данные налоговой декларации и боеготовность армии

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Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями среды. 

Разведка: Россия хочет поссорить общины

По данным Департамента информации (служба внешней разведки) Россия пытает создать в странах Балтии напряженность между русскоязычной общиной и эстонцами, латышами и литовцами. Читать далее... Россия хочет использовать председательство Эстонии в ЕС против нее самой. Читать далее... При этом вероятность военного нападения России на НАТО в этом году является низкой, но не нулевой. Читать далее...

Данные налоговой декларации

С сегодняшнего дня и до 10 февраля в системе электронной системе Налогово-таможенного департамента можно ознакомиться с предварительно заполненными данными налоговой декларации. Читать далее...

Боеготовность Сил обороны 

По оценке Госконтроля, в Министерстве обороны и Силах обороны в течение последних четырех лет произошло значительное развитие в части боеготовности подразделений. Читать далее...

Суд признал Навального виновным по делу «Кировлеса»

Ленинский районный суд Кирова огласил приговор оппозиционеру Алексею Навальному, снова признав его виновным в хищении более 10 000 кубометров леса у предприятия «Кировлес». Читать далее...

В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви

Командир батальона донбасских сепаратистов Михаил Толстых, известный под прозвищем Гиви, убит в результате теракта, заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Читать далее...

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