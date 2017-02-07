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Рапорт: России необходимо постоянно удерживать на первом плане образ внешнего врага

BNS
BNS
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Вероятность военного нападения России на НАТО в этом году является низкой, но не нулевой, заявил генеральный директор занимающегося разведкой Департамента информации Микк Марран.

В среду департамент обнародовал рапорт «Эстония в международной среде безопасности в 2017 году», который описывает угрозы для эстонского государства. В том числе в нем дается оценка исходящей со стороны России военной угрозе, сообщило Министерство обороны.

«Мы четко говорим в рапорте, что вероятность военного нападения России на НАТО в 2017 году является низкой, - сказал Марран журналистам на презентации. - Она не является нулевой, но она низкая».

По словам Маррана, степень военной угрозы сравнима с ситуацией годовой давности. Он отметил, что до тех пор, пока НАТО сохраняет эффективность, а Россия не завершила военные конфликты в Украине и Сирии, ситуация останется прежней.

«С учетом того обстоятельства, что в лице правительства России мы имеем дело с авторитарным режимом, нельзя полностью исключать риск, что российское руководство совершит стратегически неверный расчет и решит испытать эффективность коллективной обороны НАТО. Кроме того, российскому режиму необходимо постоянно удерживать на первом плане образ внешнего врага, чтобы отвлекать внимание от проблем внутри страны и заглушать стремление к демократии в обществе», - сообщается в рапорте.

По мнению Департамента информации, Россия продолжит в отношении Запада активную информационную войну, в стороне не останется и Эстония. «Это не только пропаганда, но и собрание различных методов и тактик, целью которых является усиление напряжения в обществе и порча репутации западных стран, в том числе Эстонии», - сказал Марран.

«Четкие представления о происходящем являются краеугольным камнем нашей безопасности, - сказал министр обороны Маргус Цахкна. - Эстонские учреждения разведки работают на высшем мировом уровне и дают нам адекватную картину ситуации в области безопасности». Он добавил, что Эстония защищена благодаря развитию самостоятельной обороноспособности и сотрудничеству с союзниками.

По словам Маррана, Россия может попытаться использовать в информационной войне, например, предстоящие выборы в ряде влиятельных стран ЕС. По его мнению, против Эстонии Россия может использовать прибытие новых сил НАТО, председательство Эстонии в Совете ЕС, крупные учения вооруженных сил Росси «Запад-2017» и выборы местных самоуправлений в Эстонии.

Рапорт Департамента информации описывает внутреннюю политику России, экономику и ситуацию в российских регионах. «Кремль пугает то, что протесты населения не поддаются контролю, особенно в регионах. Здесь следует еще раз подчеркнуть, что главной целью окружения Путина является стабильность режима — преобладает страх перед цветными революциями и иностранными агентами, который временами доходит до паранойи», - сказал Марран.

Рапорт включает также главы о кибербезопасности, Ближнем Востоке, терроризме и Китае.

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