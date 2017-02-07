Бывший тренер сборной России по биатлону призвал к ее годичному отстранению

"IBU ничего с этим не делают. Если ты используешь допинг, например эритропоэтин, то должен быть отстранен пожизненно. Один случай - минус одна квота, два-три случая - годичное отстранение сборной. Если в докладе Макларена написана правда и Россия манипулировала допинг-тестами в Сочи, то я вижу только одно решение: годичное отстранение сборной России, в том числе на Игры-2018", - цитирует Пихлера Sports.ru.

Внеочередной конгресс IBU состоится в среду в австрийском Хохфильцене, накануне старта чемпионата мира. Заседание будет посвящено изменению антидопинговых правил, за ужесточение которых выступили большинство спортсменов и тренеров.

"На Кубке мира мы были близки к тому, чтобы спортсмены организовали бойкот. Давление достаточно высокое для того, чтобы сейчас что-нибудь было сделано. Думаю, что IBU будет вынужден действовать. IBU финансово поддерживает огромное количество стран, поэтому я очень надеюсь, что изменения в правилах будут сделаны прямо сейчас", - добавил немецкий специалист.

Президент IBU Андерс Бессеберг 21 января объявил о полном оправдании 22 из 29 российских спортсменов, фигурировавших в докладе Ричарда Макларена о масштабном применении допинга в РФ, пишет newsru.com.

Пихлер также отметил, что ему не нравится решение Международного олимпийского комитета (МОК), который переложил антидопинговые дела по Сочи-2014 на международные федерации. По его мнению, вся ответственность должна быть возложена именно на МОК.

Напомним, что 62-летний немецкий специалист по окончании сезона-2013/2014 покинул российскую женскую команду, с которой работал с 2011 года. Он был назначен на эту должность бывшим президентом Союза биатлонистов России миллиардером Михаилом Прохоровым и обладал почти безграничным кредитом доверия со стороны олигарха.

Во время работы Пихлера женская сборная РФ была разделена на две группы: одна работала под руководством Пихлера, другую возглавлял Александр Селифонов. В Сочи российские биатлонистки завоевали две серебряные медали.