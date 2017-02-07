Письмо 13-ти: Академию МВД нужно перевести в Ида-Вирумаа

В открытом обращении к правительству республики отмечают, что, несмотря на четко прописанное в действующем коалиционном договоре обещание перевести Академию МВД в Нарву, от этого плана из-за давления чиновников могут отказаться.

«Обнародованный план Министерства внутренних дел перевести в Нарву небольшую часть Академии МВД или создать здесь давно обещанную базу практики, но учебный центр не переводить - это очередная попытка отказаться от обещания, обеспечив принимающим решения путь к отступлению», - сказано в обращении, озаглавленном «Просим правительство соблюдать коалиционный договор!».

В обращении, которое среди прочих подписали как нынешний старейшина Ида-Вируского уезда Андрес Ноормяги, так и бывший уездный старейшина Рихо Брейвель, члены Рийгикогу Эйнар Валлбаум и Валерий Корб, а также председатель Ида-Вируского союза самоуправлений и старейшина Вайвараской волости Вейкко Лухалайд, отмечается, что противники переезда вводят общественность в заблуждение заявлениями о раздутой цене переезда и необоснованных рисках безопасности.

По оценке подписантов, строительство нового учебного комплекса в Нарве вместо Таллинна не повлекло бы для государства значительных дополнительных расходов. «Миф, будто бы создание в Ида-Вирумаа учебного заведения МВД представляло бы угрозу безопасности, для идавирусцев оскорбителен. Тем госчиновникам, которые видят в нарвитянах потенциальных шпионов, должно быть стыдно за столь примитивное навешивание ярлыков на своих соотечественников», - сказано в обращении, в конце которого правительству советуют оставаться честным и построить-таки новый учебный комплекс Академии МВД в Нарве.

По словам инициатора обращения, бывшего члена Рийгикогу Лембита Кальювеэ, это обращение показывает, что местные лидеры Вирумаа явно поддерживают перевод Академии МВД в Нарву. «Мы только хотим, чтобы правительство делало то, что оно в коалиционном договоре обещало сделать», - сказал Кальювеэ.

Он добавил, что составить обращение побудили поступающие в последние недели из Министерства внутренних дел сигналы, свидетельствующие о том, что тамошние чиновники любой ценой пытаются избежать переезда. «Есть опасность, что если сам министр в своих взглядах не слишком устойчив и последователен, то чиновники склонны навязывать свою волю, - указал Кальювеэ на министра внутренних дел Андреса Анвельта, который в недавних выступлениях выказывал поддержку созданию в Нарве лишь базы практики. - Эти анализы, которые поступают из Министерства внутренних дел и передаются правительству, не беспристрастны».

По словам Кальювеэ, важно, чтобы в этом столь существенном для будущего Вирумаа вопросе сильнее слышался также голос местных лидеров. Если на данный момент обращение подписали 13 человек, то, по словам Кальювеэ, присоединиться к нему могут все желающие.

Правительство неоднократно откладывало принятие кабинетного решения по вопросу Академии МВД. Пресс-секретарь правительства Катерийн Паюмяги 6 февраля сообщила «Северному побережью», что Министерство внутренних дел представило правительству эту тему 13 января, но с учетом напряженной повестки кабинетных совещаний и рабочего графика министров, участвующих в обсуждении темы, возможность обсудить ее пока не представилась. «Правительство планирует рассмотреть тему в ближайшее время», — подтвердила она.

По данным «Северного побережья», для разрешения возникших в связи с переездом Академии МВД разногласий три правительственных партии сформировали рабочую группу, которая должна впервые собраться в следующий понедельник, 13 февраля.