Фото: на Таллиннской телебашне будет создан парк аттракционов и стеклянная смотровая площадка

По словам руководителя Телебашни Рийны Роозипуу,на сегодняшний день Телебашня со своими примерно 160000 посетителей в год уверенно входит в тройку наиболее посещаемых туристических аттракционов Эстонии, но, само собой разумеется, над сохранением этой позиции нужно ежедневно работать. Каждому аттракциону нужно постоянное обновление, чтобы сохранять внимание как иностранных, так и отечественных туристов.

Смелый замысел нового этапа развития заключается в том, чтобы повысить общую посещаемость Телебашни примерно на 20–30 тысяч человек в год и предложить им поводы для более длительного пребывания здесь – прежде всего, путешественникам с семьями, а также создать в Эстонии высотный аттракцион, который будет уникальным и в европейском контексте.

Создаваемый парк аттракционов под открытым небом исходит из тематики космоса и Солнечной системы, поскольку Телебашня видится его создателями как футуристический космический корабль. На внешней территории будут созданы 10 новых аттракционов, предлагающие удобную возможность попробовать свои физические силы, при этом делясь в игровой форме знаниями о важных фактах, касающихся Солнечной системы.

В качестве дополнительной услуги планируется начать предлагать zipline(«зиплайн»), то есть спуск по двойному тросу, который доставит спускающегося со смотровой платформы Телебашни в древнюю долину реки Пирита. Это – словно виртуальный птичий полет из инновационной и высокотехнологичной городской среды в древнюю природу. Вернуться на башню можно будет по походной тропе, которая в ходе этого похода познакомит путешественника с особенностями природы Эстонии.

Для того же, чтобы насладиться переживаниями от экстремальной высоты, планируется построить стеклянную смотровую площадку, выходящую за пределы крыши Телебашни, на которой посетитель сможет стоять, словно в воздухе, без всяких видимых ограждений. В отличие от предыдущего аттракциона в виде прогулки по краю площадки и планируемого спуска по тросу, эти ощущения смогут испытать все желающие и в любую погоду.