Посольства США могут начать требовать пароли от аккаунтов в соцсетях при получении визы

По словам министра, этот шаг может быть предпринят в рамках программы по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять опасность для безопасности США, пишет "Интерфакс".

В особенности инициатива может коснуться граждан семи мусульманских стран, которым по указу Трампа ранее был запрещен въезд в США. Действие документа позже было приостановлено.

"Если они въезжают (в США - ИФ) мы можем запросить у них информацию такого рода, и если они действительно хотят приехать в Америку, то будут сотрудничать", - заявил Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, однако более проверки будут ужесточены, даже если это будет означать длительные задержки при получении американских виз для туристов.