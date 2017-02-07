Бортпроводники европейской авиакомпании отказались мыть туалеты и объявили забастовку

Авиакомпания решила принять такие меры, чтобы сократить расходы. AlItalia оказалась в сложной финансовой ситуации, и сейчас получила двухмесячную отсрочку от кредиторов, чтобы придумать план спасения и сократить расходы, пишет Рамблер/Путешествия.

Ранее, чтобы снизить издержки, перевозчик уже обязал бортпроводников следить за чистотой туалетов, менять мыло и бумагу на коротких рейсах. Теперь авиакомпания пытается заставить стюардесс мыть туалеты еще и на дальнемагистральных.

Также план снижения издержек подразумевает сокращение заработной платы и продолжительности отпусков. Однако по этим пунктам авиакомпания не может договориться с профсоюзом. Кроме того, перевозчику уже пришлось отказаться от сокращения 2 тыс. рабочих мест.