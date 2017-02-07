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GATE TALLINN
Allikas: Postimees

Видео: смотрите, где может расположиться магазин Ikea в Эстонии

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Представители Ikea подтвердили свое желание открыть магазин в Эстонии, но, похоже, строительство торгового центра, в котором мог бы расположиться магазин, еще не сдвинулось с мертвой точки.

Более десяти лет назад на окраине Таллинна, на Пярнуском шоссе планировалось построить торговый центр Gate Tallinn. Этим проектом занимается предприятие Trigon Capital, руководителем которого является Йоакима Хелениус. Уже раньше ходили слухи, что именно в этом новом торговом доме появится первый магазин Ikea в Эстонии, сообщает Postimees.

Центр должен был быть готов к 2017 году, но пока до сих пор неизвестны точные даты его открытия. 

Хелениус говорит, что, согласно концепции Gate Tallinn, в качестве арендаторов торгового центра будут отдаваться предпочтения сетям магазинов, которые еще не представлены на рынке Эстонии.

Член правления Trigon Capital Мартин Метс сказал в конце прошлого года порталу ERR, что с Ikea были проведены переговоры, но какие-либо окончательные решения не приняты. 

Смотрите в видео, где именно может расположится первый в Эстонии магазин Ikea!

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Пресс-секретарь материнской компании Ikea Жозефин Торелл сказала Äripäev, что сама материнская компания не планирует открывать магазин в Эстонии, но исландский предприниматель Сигурдур Палмасон, представляющий в Литве франшизу Ikea, нацелен на здешний рынок. Ikea планирует открыть магазин в Таллинне

Ikea планирует открыть магазин в Таллинне 3

Шведский концерн Ikea, которому принадлежит крупнейшая в мире сеть магазинов мебели и товаров для дома, собирается вложить 60 млн евро в строительство первого супермаркета в Риге, после чего концерн планирует выйти и на эстонский рынок, открыв магазин в Таллинне. 
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