Видео: смотрите, где может расположиться магазин Ikea в Эстонии

Более десяти лет назад на окраине Таллинна, на Пярнуском шоссе планировалось построить торговый центр Gate Tallinn. Этим проектом занимается предприятие Trigon Capital, руководителем которого является Йоакима Хелениус. Уже раньше ходили слухи, что именно в этом новом торговом доме появится первый магазин Ikea в Эстонии, сообщает Postimees.

Центр должен был быть готов к 2017 году, но пока до сих пор неизвестны точные даты его открытия.

Хелениус говорит, что, согласно концепции Gate Tallinn, в качестве арендаторов торгового центра будут отдаваться предпочтения сетям магазинов, которые еще не представлены на рынке Эстонии.

Член правления Trigon Capital Мартин Метс сказал в конце прошлого года порталу ERR, что с Ikea были проведены переговоры, но какие-либо окончательные решения не приняты.

Смотрите в видео, где именно может расположится первый в Эстонии магазин Ikea!