Немецкий журналист сообщил о лишении России права проведения ЧМ-2021 по биатлону

Репортер не поясняет причины такого решения. В среду, 8 февраля, в австрийском Хохфильцене проходит конгресс Международной федерации биатлона (IBU), пишет gazeta.ru.

25 декабря президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза заявил о намерении обсудить с федерациями других стран шаги по лишению Тюмени права проведения турнира. Причиной он назвал допинг-скандал, в котором оказались замешаны россияне.

Тюмень была выбрана местом проведения мирового первенства 2021 года на конгрессе IBU, состоявшемся в Кишиневе 4 сентября 2016 года.