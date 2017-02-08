Налоговая декларация: как высчитать сумму возврата переплаченного налога

Налогово-таможенный департамент составил два пример, как рассчитать сумму возврата налога для семьи и одинокого человека.
ПРИМЕР 1. Семья с двумя детьми. Супруги хотят подать совместную декларацию о доходах.
Исходные данные следующие:
Супруг 1:
- годовой брутто-доход: 5640
- удержанный подоходный налог: 679,39
- уплаченные расходы на обучение : 200
- удержанная обязательная накопительная пенсия :112,8
- удержанное страхование от безработицы: 90.24
Супруг 2
- годовой брутто-доход: 9000
- удержанный подоходный налог: 1327,2
- удержанная обязательная накопительная пенсия: 180
- удержанное страхование от безработицы: 144
В семье два ребенка: 6-летний и 9-летний.
На основании данных примера, специалисты Налогово-таможенного департамента составили, как производится расчет по совместной декларации о доходах:
Общий доход: 5640 + 9000 = 14 640 евро
Отчисления:
- Не облагаемый налогом доход 2 x 2040= 4 080
- Страхование от безработицы 90.24 + 144 = 234,24
- Накопительная пенсия 112.80 + 180 = 292,8
- Обучение 200
- Не облагаемые налогом деньги на ребенка 1848
Общие отчисления: 6655,04 евро
Облагаемый налогом доход: 14 640 - 6655.04 = 7984,96 евро
Подоходный налог с него: 7984,96 * 20% = 1596,99 евро (сумма, которая обязательна по подоходному налогу в 2016 году)
Уплаченный подоходный налог: 679,39 + 1327,20 = 2 006,59 евро (в течение года уплаченный подоходный налог)
Окончательная налоговая обязанность: 1596,99- 2 006,59 = -409,6 евро
Таким образом, в течение года было заплачено больше подоходного налога и переплаченный налог в размере 409,6 евро будет возвращен на счет подавшего декларацию члена семьи.
ПРИМЕР 2. Одинокий человек со среднестатистической зарплатой. Желает подать отдельную декларацию.
Начальные данные:
- годовой брутто-доход: 12 000
- удержанный подоходный налог: 1905.60
- удержанная обязательная накопительная пенсия: 240
- удержанное страхование от безработицы: 192
Всего доходов: 12 000 евро
Отчисления:
- Не облагаемый налогом доход: 2040
- Накопительная пенсия: 240
- Страхование от безработицы: 192
Всего отчислений: 2472
Облагаемый налогом доход: 12 000- 2472 = 9528 евро
Подоходный налог с дохода: 9528 * 20% = 1905,6 евро (сумма, которая является окончательной обязанностью по подоходному налогу в 2016 году)
Уплаченный подоходный налог: 1905,6 eurot (заплаченный в течение года)
Окончательная налоговая обязанность: 1905,6 - 1905,6 = 0 евро
Поскольку в течение года подоходный налог был правильно удержан и учитывается также ежемесячный не облагаемый налогом доход, человеку ничего не будет возвращено и он ничего не должен будет доплатить.