Налоговая декларация: как высчитать сумму возврата переплаченного налога

Налогово-таможенный департамент составил два пример, как рассчитать сумму возврата налога для семьи и одинокого человека.

ПРИМЕР 1. Семья с двумя детьми. Супруги хотят подать совместную декларацию о доходах.

Исходные данные следующие:

Супруг 1:

годовой брутто-доход: 5640

удержанный подоходный налог: 679,39

уплаченные расходы на обучение : 200

удержанная обязательная накопительная пенсия :112,8

удержанное страхование от безработицы: 90.24

Супруг 2

годовой брутто-доход: 9000

удержанный подоходный налог: 1327,2

удержанная обязательная накопительная пенсия: 180

удержанное страхование от безработицы: 144

В семье два ребенка: 6-летний и 9-летний.

На основании данных примера, специалисты Налогово-таможенного департамента составили, как производится расчет по совместной декларации о доходах:

Общий доход: 5640 + 9000 = 14 640 евро

Отчисления:

Не облагаемый налогом доход 2 x 2040= 4 080

Страхование от безработицы 90.24 + 144 = 234,24

Накопительная пенсия 112.80 + 180 = 292,8

Обучение 200

Не облагаемые налогом деньги на ребенка 1848

Общие отчисления: 6655,04 евро

Облагаемый налогом доход: 14 640 - 6655.04 = 7984,96 евро

Подоходный налог с него: 7984,96 * 20% = 1596,99 евро (сумма, которая обязательна по подоходному налогу в 2016 году)

Уплаченный подоходный налог: 679,39 + 1327,20 = 2 006,59 евро (в течение года уплаченный подоходный налог)

Окончательная налоговая обязанность: 1596,99- 2 006,59 = -409,6 евро

Таким образом, в течение года было заплачено больше подоходного налога и переплаченный налог в размере 409,6 евро будет возвращен на счет подавшего декларацию члена семьи.

ПРИМЕР 2. Одинокий человек со среднестатистической зарплатой. Желает подать отдельную декларацию.

Начальные данные:

годовой брутто-доход: 12 000

удержанный подоходный налог: 1905.60

удержанная обязательная накопительная пенсия: 240

удержанное страхование от безработицы: 192

Всего доходов: 12 000 евро

Отчисления:

Не облагаемый налогом доход: 2040

Накопительная пенсия: 240

Страхование от безработицы: 192

Всего отчислений: 2472​

Облагаемый налогом доход: 12 000- 2472 = 9528 евро

Подоходный налог с дохода: 9528 * 20% = 1905,6 евро (сумма, которая является окончательной обязанностью по подоходному налогу в 2016 году)

Уплаченный подоходный налог: 1905,6 eurot (заплаченный в течение года)

Окончательная налоговая обязанность: 1905,6 - 1905,6 = 0 евро

Поскольку в течение года подоходный налог был правильно удержан и учитывается также ежемесячный не облагаемый налогом доход, человеку ничего не будет возвращено и он ничего не должен будет доплатить.