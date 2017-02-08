Метеоролог: трескучие морозы скоро закончатся. Снега не будет

И хотя зимней погодой в феврале никого не удивишь, вчерашние морозы все-таки застали нас врасплох. Почему это произошло, объяснил метеоролог Юри Каменик.

По его словам, нынешнюю зиму можно назвать особой, поскольку до сих пор в центральной Европе царила зона высокого давления, которая направляла в наши широты теплый воздух. Сами циклоны были вынуждены двигаться через Скандинавию на север.

«Сейчас ситуация изменилась, поскольку в начале февраля зона высокого давления за несколько дней сместилась в сторону России и оттуда в Скандинавию. Другими словами, основательно закрепившаяся в Европе зона высокого давления распространилася на север и на восток, соединившись с сибирской зоной высокого давления. Для второй половины зимы – это вполне типичная ситуация, которая приносит нам жесткие морозы и солнце, но совсем не обязательно, что снег», - объяснил Каменик.

Кстати, такая же ситуация была и в ноябре, когда ситуация оказалась экстремальной, но морозы не удержались, что можно предсказать и для нынешнего похолодания.

Теплая погода скоро вернется

«В плане температуры воздуха – это, конечно, возвращение зимы, но, вероятнее всего, снегопадов оно не принесет, разве что немножко посыплет. К сожалению, я не могу сказать точно, как долго продержится холодная погода, но вероятнее всего морозы скоро отступят, поскольку антициклон отделился от сибирской зоны высокого давления и воздушная масса в нем теплеет, от чего потеплеет и у нас», - сказал Каменик.

По его оценке, морозы отступят в течение недели – антициклон отходит в сторону юга, в центральную Европу и уже меньше, чем через неделю у нас будет не меньше пяти градусов тепла. А если выглянет солнце, то и теплее. Потепление принесет и облака, но не осадки.

А что будет летом?

Можно ли по зиме предсказать летнюю погоду? В этом смысле, Каменик скептичен: «Старики считали, что в течение года должно быть определенное количество тепла. Но ведь годы не близнецы-братья и последовательность погод с конца августа начинает сильно меняться. Вариация неимоверная, а потому невозможно говорить о сбалансированности. Но, поди знай».

Каменик советует посматривать на предупредительные прогнозы Марко Каазика, которые делаются на расчетах американской Администрации океанов и атмосфер. Там говорится, что на данный момент стоит ожидать теплее обычного и солнечную весну: «Но все же не стоит забывать, например, 2013 года, когда морозы стояли и в конце марта, и в апреле, или морозные весны 2004 и 2005 годов (минимальная температура была до -30). Есть договоренность, что морозом в Эстонии называется температура -25 и ниже, который может прийти с ноября по апрель. В свете больших изменений и практики прошлых лет, морозы могут прийти и в марте, но если общий температурный фон высокий, то их вероятность, естественно, ниже».