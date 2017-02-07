Фото: самый красивый плавучий музей Финляндии будет отреставрирован

В этом году финская компания Viking Line, основанная на этих островах, выделила 150 000 евро на обновление и превращение барка в самостоятельный интерактивный музей, говорится в пресс-сообщении.

Pommern («Поммерн», от нем. Померания) — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Аландов. Построенный в 1903 году, барк относится к последнему поколению крупных коммерческих парусников, появившихся в конце XIX века на пике промышленной революции. Тогда пароходы уже почти вытеснили парусные суда на небольших расстояниях, но трансконтинентальные перевозки были им все еще не по зубам — не хватало запаса хода. Барк использовался для перевозки зерна на расстояния в 10 000 морских миль (более 18 000 км).

Кстати, к этой же категории парусников относится и барк «Крузенштерн». Но в отличие от своего действующего собрата, Pommern был превращен в музей уже после Второй мировой войны, и стал туристическим символом Мариехамна.

После обновления Pommern станет одним из интереснейших плавучих музеев мира. Он откроется для посещения публики в 2018 году под вывеской: «Pommern — 100 дней под парусом». Выставка расскажет историю команды парусных сухогрузов тех лет и морских переходах через полмира для доставки хлеба в старый свет. На выделенные средства будет построена новая палуба, организовано новое пространство вокруг корабля, установлены звуковые и световые инсталляции. По замыслу Фонда морского музея это сделает Pommern новой местной достопримечательностью, не менее интересной, чем знаменитый корабль «Ваза» в Стокгольме.