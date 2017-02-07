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Эркки Баховски: получай, антиамериканизм, гранату

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Я здесь уже был – у меня легкое дежавю. Когда тогдашний президент США Джордж Буш-младший планировал напасть на Ирак и всё указывало на то, что это вот-вот случится, по всему миру, а в особенности в Европе, вспыхнули протесты против США и Буша. Жгли куклы с его лицом, самого его пародировали, вывешивали в Сети фейковые картинки с ним в разных смешных ситуациях, пишет в Postimees политолог Эркки Баховски.

Теперь пришел черед Дональда Трампа. Одна европейская страна за другой считает необходимым его передразнивать и снимать высмеивающие его клипы. Вдобавок к американцам над Трампом глумятся в различных европейских ток-шоу – и, конечно, продолжаются протесты против его политики.

Правда, британцы в надежде на особые отношения с Америкой пошли по более сложному пути. Визит премьер-министра Терезы Мэй в Соединенные Штаты можно было считать триумфальным – маленькое преувеличение никому не повредит, – однако потом над особыми отношениями собрались темные тучи. А именно, британская палата общин совсем не в восторге от того, что Трамп произнесет перед депутатами речь. Спикер палаты общин Джон Беркоу выразил неодобрение расизму, сексизму и установленному Трампом запрету на иммиграцию.

Когда говорят «пусть тот, кто без греха, бросит камень», имеется в виду, что осуждать других можно лишь тем, у кого в регистре грехов нет ни одной записи. Исторически британский парламент и правда вел жаркие бои за те самые ценности, которые теперь ставятся под сомнение, однако в свете Брекзита довольно странно слушать, как британцы сетуют на расизм и иммиграционные запреты. Разве вешать ярлыки на восточных европейцев и закрывать границы Соединенного Королевства – это не расизм и не дискриминационный запрет на иммиграцию? Вспомним также о том, как возросло число нападений на людей из Восточной Европы, главным образом на поляков, после референдума про Брекзиту.

Не то чтобы Трампа нельзя критиковать. Он и говорил, и делал очень странные вещи. Но в связи с критикой в адрес Трампа следует различать критику и антиамериканизм. В принципе, точно так же надо отличать критику правительства России от русофобии.

Сегодня же мы видим, как антиамериканисты стремительно выползают из-под каждого лопуха (если перефразировать Леннарта Мери). Само собой, Трамп немало сделал для того, чтобы имидж его страны изменился к худшему. В интервью Fox News он в ответ на утверждение журналиста о том, что Путин – убийца, сказал, что США и сами не безвинны. Нужно вспомнить и о том, что для многих европейцев и США, и Россия во внешнеполитическом смысле равноудалены. США времен Барака Обамы не были сравнимы с Россией под управлением Владимира Путина, становившейся всё более агрессивной. Но теперь для антиамериканистов все вернулось на круги своя: США и РФ одинаково плохи, для кого-то США даже хуже. Есть и люди – например, глава французского Народного фронта Марин Ле Пен, – для которых Трамп и Путин одинаково хороши.

Однако до тех пор, пока европейцы не будут в состоянии платить за свою оборону, проведение какой бы то ни было независимой политики между Россией и США – это чистая иллюзия. Но какому избирателю хочется услышать, что его страна увеличивает расходы на оборону? Трамп может и правда уменьшить долю США в расходах НАТО, и в этом проявляется отличие от времен Буша, когда сильное НАТО было частью американской политики. В Европе можно было жечь куклы с обликом Буша – американцы все равно оплачивали большую часть европейской обороны. Сегодня за морем дуют совсем другие ветры – и европейцы могут в один прекрасный день осознать, что их оставили в одиночестве.

Перевод с эстонского.

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