Пятикратный чемпион НБА Родман получил срок за бегство с места ДТП

Его обвинили в нарушении ПДД, езде по встречной, пересечении разделительной полосы, вождении без действительных прав и предоставлении полиции ложной информации. Спортсмен полностью признал вину.

Ночью 20 июля 2016 года Родман выехал на встречную полосу шоссе в городе Санта-Ана, вынудив водителя, двигавшегося навстречу, совершить опасный маневр. Адвокат баскетболиста настаивает, что ДТП спровоцировало отсутствие разметки на данном участке дороги.

Родман выступал в НБА с 1986 по 2000 год. За это время он выиграл пять чемпионских титулов — два с «Детройт Пистонс» (1989, 1990), три с «Чикаго Буллз» (1996-1998).