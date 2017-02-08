Фото: пенсионерка объездила Европу на велосипеде

Макдоналд, ранее преподававшая французский, вышла на пенсию в 2003 году. С тех пор она регулярно совершает велотуры. За 14 лет женщина, по самым скромным оценкам, проехала уже более 16 000 км — и не собирается останавливаться, передает CNN.

«Мне нравится, что не надо кого-то ждать. Я сама себе хозяйка», — говорит она, объясняя свою любовь к одиночным велопутешествиям.

Поездки она предпринимает раз или два в год, преодолевая примерно по 1500 км в течение трех-четырех недель. Макдоналд покорила юг США, Нидерланды, Германию, Бельгию, Скандинавию, Испанию, Францию, а сейчас едет по побережью Ирландии.

Останавливается она у других туристов-энтузиастов, которые бесплатно предоставляют свои квартиры другим таким же путешественникам с помощью специальных интернет-сервисов. И конечно же, в свою очередь, принимает гостей-туристов в своем доме в городе Миссула. Она ведет журнал, в который вклеивает фото и делает заметки обо всех людях, которых встречает. Всего она останавливалась у 165 хозяев и приняла около 200 гостей.

«Это экономит кучу денег. Но реальная ценность — это общение с людьми, вдохновение, которое вы получаете друг от друга, воспоминания, связи», — рассказывает Макдоналд.

Она составила свой рейтинг лучших европейских стран для велопутешествий: «На первом месте Голландия, на втором — Дания, на третьем — Германия. Голландия и Дания много сделали для велосипедистов, в Германии водители очень вежливы к нашему брату».

Четвертое место, по ее словам, делят Франция и Бельгия. В первой из двух стран интереснее, зато во второй — удобнее.

В целом, говорит женщина, все атлантическое побережье хорошо для велопутешествий, пишет "Моя Планета".

Она дала простой совет тем, кто хочет пойти по ее стопам. «Просто сделайте это», — говорит прабабушка, у которой два сына, внук и две правнучки.

Велосипедистка признает, что после 80, вероятно, придется снизить нагрузку и проезжать более короткие расстояния. Но это не значит, что надо останавливаться. Теперь она мечтает проехаться по Кубе.

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