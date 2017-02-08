Фото: спасатели извлекли изо льда тело утонувшего человека

8. Февраль 2017 17:40
Сегодня после обеда живущий в Волости Халлисте, в деревне Каарли мужчина катался на коньках на озере, которое находится недалеко от дома, и заметил во льду что-то странное. Подойдя ближе, мужчина понял, что в лед замурован человек, который, очевидно, утонул, сообщает Sakala.
Прибывшие на место происшествия полицейские обратились за помощью к спасателям, которые стали пилить лет бензопилой. Тело умершего мужчины пробыло в воде три дня.
Полиция установила, что утонувший — это 60-летний местный мужчина. Тело было отправлено на вскрытие для установления причины смерти.
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