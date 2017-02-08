Фото: спасатели извлекли изо льда тело утонувшего человека

Прибывшие на место происшествия полицейские обратились за помощью к спасателям, которые стали пилить лет бензопилой. Тело умершего мужчины пробыло в воде три дня.

Полиция установила, что утонувший — это 60-летний местный мужчина. Тело было отправлено на вскрытие для установления причины смерти.