Беглый российский хакер дал интервью Ксении Собчак в Таллинне (фото)

«Вы не знаете кто этот человек рядом со мной. А тем не менее, ради этого мужчины я была готова вчера в ночи заказать билет,и в 6 утра уже мчаться в аэропорт. Мой второй мировой эксклюзив после МБ Ходорковского. Александр Глазастиков. Основатель проекта Шалтай-Болтай впервые показывает свое лицо и рассказывает всю историю прогремевших на весь мир хакеров, или "русских сноуденов" как их окрестила пресса», - написала в своем Instagram Ксения Собчак.