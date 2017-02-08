Полсотни местных самоуправлений Эстонии попадут под принудительное объединение

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в четверг на заседании правительства будет сделано предложение об объединении самоуправлений и инициировано изменение границ административных единиц 26 местных самоуправлений, на территории которых проживает менее 5000 человек и руководство которых к 1 января не подало ходатайства об объединении.

Кроме того, согласно проекту, 25 местным самоуправлениям, не подавшим ходатайство об объединении, но на территории которых и после объединения все равно количество жителей останется меньше 5000, также будет предложено объединиться с другими самоуправлениями.

По проекту, волостям Кихну, Муху, Вормси и Рухну в порядке исключения будет предоставлен статус островных волостей.

Министерство финансов должно будет соответствующие предложения об объединениии не позднее 15 февраля направить советам местных самоуправлений для оценки и высказывания своего мнения.