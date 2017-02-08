Об этом BNS сообщил в среду пресс-секретарь RKAS Мадис Иднурм, по словам которого, поскольку канцелярия президента сообщила о своем решении отказаться от обустройства в Рокка-аль-Маре под Таллинном резиденции президента, резервированный под объект участок недвижимости освободится.

«По правилам, не нужное государству имущество подлежит отчуждению, но перед тем, как составлять план соответствующих действий, мы выясним еще мнение Министерства финансов».

Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов предшествующего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса реставрировать за превышающую 4 млн евро сумму поместье «Либерти» в Рокка-аль-Маре, чтобы устроить там резиденцию президента.

Директор канцелярии президента Тийт Рийсало в письме к министру финансов Свену Сестеру сообщает, что не считает разумным обустройство новой резиденции президента, и отмечает, что тем самым не потребуются и денежные средства в размере примерно 4 млн евро, первоначально выделенные на эти цели.

В начале 2014 года канцелярия президента начала переговоры с RKAS о модернизации зданий комплекса Liberty, где предполагалось организовать представительские и жилые помещения президента, где также можно было бы размещать зарубежных гостей. На участке площадью 68 806 кв. метров расположены семь зданий и фундамент усадьбы Vana-Liberty. В начале 2014 года здания были переданы предприятию RKAS, ранее они были в пользовании Музея на открытом воздухе.

Начало реконструкции комплекса затянулось из-за того, что тендеры - сначала на проектирование, а затем на строительство — провалились.

Принадлежавшая семье банкира Эгона Коха летняя усадьба Liberty является сохранившейся лучше других мыз в окрестностях Таллинна, весь комплекс также представляет собой пример социально-экономического уклада усадьбы 18-20 столетий.

История семьи Кохов начинается в этом поместье с 1822 года, когда Густав Александр Кох, работавший в течение своей жизни таллиннским нотариусом, секретарем, ратманом и городским адвокатом, женился на Каролине Элизабете фон Стальборн. Нынешнее главное здание усадьбы построено в 1905 году.