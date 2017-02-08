Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

Отвечает нотариус Оксана Бауэр-Карле:

Помимо внесения арендной платы арендатор должен нести иные связанные с арендованной вещью расходы (побочные расходы) только при наличии соответствующего соглашения.

В случае, если эти соглашения не прописаны в договоре об аренде, арендатор обязан платить только арендную плату. Считается, что побочные расходы (коммунальные платежи) включены в арендную плату.

Побочные расходы составляет плата за услуги и действия арендодателя или третьего лица, связанные с пользованием вещью.

Поэтому нельзя относить расходы в разряд побочных в случае, если не существует никакой связи между использованием арендованной вещи и расходами. Сбор на ремонтный фонд никак не связан с использованием арендатором квартиры и это нельзя считать как побочные расходы.

Даже, если арендодатель жилого помещения и арендатор договариваются между собой, что арендатор обязан платить за ремонтный фонд, это соглашение, заключенное с отклонениями от положений закона во вред арендатору в части предусмотренных договором аренды жилого помещения прав, обязанностей и ответственности сторон договора, является ничтожным. (Статья 275 Обязательственно-правового закона).