Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

«Снимаю трехкомнатную квартиру. Помимо арендной платы плачу каждый месяц и по коммунальным счетам, которые содержат плату за ремонтный фонд. За ремонтный фонд квартирного товарищества должен действительно платить квартиросъемщик?», - спрашивает читатель портала Kodu.

Отвечает нотариус Оксана Бауэр-Карле:

Помимо  внесения  арендной платы  арендатор должен  нести  иные  связанные  с  арендованной  вещью  расходы  (побочные  расходы) только при наличии соответствующего соглашения.

В случае, если эти соглашения не прописаны в договоре об аренде, арендатор обязан платить только арендную плату. Считается, что побочные расходы (коммунальные платежи) включены в арендную плату.

Побочные расходы составляет плата за услуги и действия арендодателя или третьего лица, связанные с пользованием вещью.

Поэтому нельзя относить расходы в разряд побочных в случае, если не существует никакой связи между использованием арендованной вещи и расходами. Сбор на ремонтный фонд никак не связан с использованием арендатором квартиры и это нельзя считать как побочные расходы.

Даже, если арендодатель жилого помещения и арендатор договариваются между собой, что арендатор обязан платить за ремонтный фонд, это соглашение, заключенное с отклонениями от положений закона во вред арендатору в части предусмотренных договором аренды жилого помещения прав, обязанностей и ответственности сторон договора, является ничтожным. (Статья 275 Обязательственно-правового закона).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАарендавопрос читателяквартираплатаремонтфонд
По теме
Вопрос читателя: почему мини-пиццы в Selver стоят так дорого?

Вопрос читателя: почему мини-пиццы в Selver стоят так дорого? 1

«Ходил в Selver и думал купить что-нибудь перекусить. Нашел на прилавке с булочками мини-пиццу и из-за ее маленького размера решил взять три штуки. Когда увидел цену, аппетит пропал быстро — за три мини-пиццы хотели почти четыре евро», -возмущается читатель портала Tarbija24. Вопрос читателя: разумно ли покупать квартиру, находящуюся в совместной собственности?

Вопрос читателя: разумно ли покупать квартиру, находящуюся в совместной собственности?

На сегодняшний день у большинства квартир один собственник, но некоторые из них находятся в совместной собственности, и каждый сособственник владеет не реальной, а мысленной долей недвижимости. Маклер рассказывает, что такое совместная собственность и с чем ее едят. Вопрос читателя: почему в поездах Elron нет скидок для учителей?

Вопрос читателя: почему в поездах Elron нет скидок для учителей? 1

«Почему в поездах Elron нет скидок для учителей?», - спрашивает читатель портала Tarbija24.
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
ежегодник внешней разведки
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
Limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
20:49
Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?
20:24
Усадьбу, которая должна была стать президентской резиденцией, выставят на продажу (1)
20:02
Керсти Кальюлайд встретится с новым вице-президентом США
19:51
Конгресс сможет помешать Трампу снять санкции с России
19:43
Десять правил первого секса с новым партнером
19:40
Минобороны Латвии не поддерживает создание Балтийской бригады
19:22
Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии
19:20
Что нельзя делать с членом?
19:08
Полсотни местных самоуправлений Эстонии попадут под принудительное объединение
18:49
Трамп заявил о политизированности судов в США
18:46
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса
18:43
Восемь вещей, которым не место в ванной
18:39
В страны Балтии приехали 513 из запланированных 1481 беженцев
18:25
Департамент: опасность терроризма в Эстонии по-прежнему является низкой
18:25
Ради этого мужчины Ксения Собчак бросила сына и мужа в Москве и примчалась в Таллинн
18:19
12 главных ошибок при взвешивании
18:13
Странную неисправность автомобилей Tesla в Эстонии удалось устранить
18:00
Семь способов, как не обжечься на распродажах
17:54
Беглый российский хакер дал интервью Ксении Собчак в Таллинне (фото) (1)
17:41
Наконец-то! Ученые нашли средство от рака мозга
Все новости
LimonЦеликом
Сексуально: Лена Темникова кардинально сменила имидж (галерея)

Сексуально: Лена Темникова кардинально сменила имидж (галерея)

Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Юлия Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского

Юлия Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского (2)

18:46
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса
18:25
Ради этого мужчины Ксения Собчак бросила сына и мужа в Москве и примчалась в Таллинн
17:41
Наконец-то! Ученые нашли средство от рака мозга
16:15
Дмитрий Шепелев станет новым ведущим ток-шоу «Прямой эфир»: зрители негодуют!
KrasotkaЦеликом
Семь способов, как не обжечься на распродажах

Семь способов, как не обжечься на распродажах

Просто и полезно: смузи с бананом и овсянкой

Просто и полезно: смузи с бананом и овсянкой

Пять натуральных масок от первых морщин

Пять натуральных масок от первых морщин

19:43
Десять правил первого секса с новым партнером
19:20
Что нельзя делать с членом?
18:43
Восемь вещей, которым не место в ванной
18:19
12 главных ошибок при взвешивании
SportsЦеликом
Пятикратный чемпион НБА Родман получил срок за бегство с места ДТП

Пятикратный чемпион НБА Родман получил срок за бегство с места ДТП

Немецкий журналист сообщил о лишении России права проведения ЧМ-2021 по биатлону

Немецкий журналист сообщил о лишении России права проведения ЧМ-2021 по биатлону

Бывший футболист московского

Бывший футболист московского "Локомотива" и молодежной сборной России покинул "Левадию"

15:02
Бывший тренер сборной России по биатлону призвал к ее годичному отстранению
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

Вопрос читателя: за ремонтный фонд должен платить квартиросъемщик или собственник жилья?

Кто в Эстонии выигрывает в лотереях и есть ли способ привлечь удачу

Кто в Эстонии выигрывает в лотереях и есть ли способ привлечь удачу (4)

Налоговая декларация: как высчитать сумму возврата переплаченного налога

Налоговая декларация: как высчитать сумму возврата переплаченного налога (1)

15:57
Видео: смотрите, где может расположиться магазин Ikea в Эстонии
Погода
Ответ эксперта: что во тьме ночной висит у нас над головами?

Ответ эксперта: что во тьме ночной висит у нас над головами? (2)

Мороз будет кусаться и в четверг

Мороз будет кусаться и в четверг (1)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: спасатели извлекли изо льда тело утонувшего человека

Фото: спасатели извлекли изо льда тело утонувшего человека

На заводе по производству фанеры произошел пожар

На заводе по производству фанеры произошел пожар

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии

Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии

Беглый российский хакер дал интервью Ксении Собчак в Таллинне (фото)

Беглый российский хакер дал интервью Ксении Собчак в Таллинне (фото) (1)

Культура
В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Самые читаемые
Налоговая декларация: как высчитать сумму возврата переплаченного налога(1)
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса
Таллиннская скорая помощь перешла на режим экономии
Ответ эксперта: что во тьме ночной висит у нас над головами?(2)
Министр Осиновский: проблему с очередями к врачам нужно решать, цена вопроса – 100 миллионов евро(11)
Топ комментариев
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (50)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (34)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу(13)
Министр Осиновский: проблему с очередями к врачам нужно решать, цена вопроса – 100 миллионов евро(11)
Bалюта
USD
0,938 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 08.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees